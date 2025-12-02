Rajoy pide no caer en la "ansiedad" por "echar al Gobierno" y huir de extremismos

MÁLAGA, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha avisado este martes de que "el principal enemigo ahora, más que de la dirección del PP sino de los que quieren un cambio en España, es la ansiedad" y ha incidido en que "al PSOE, a esto que hay ahora en el Gobierno, hay que ganarle en las urnas y no hay que tener ansiedad porque no sirve para nada, con absoluta franqueza".

Así lo ha señalado Rajoy, que ha dicho entender "a mucha gente que viendo lo que está ocurriendo en este país dicen ¿pero cómo puede seguir ese Gobierno ahí?" y ha precisado, sobre la "ansiedad", que "la gente está diciendo que hay que echar" al Gobierno y "puede haber una cierta tendencia a ir hacia posiciones extremistas, eso no sirve para nada; esto no puede ser un concurso de la oposición a ver quién dice una cosa peor que las que dice el Gobierno. Eso no tiene ningún sentido", ha explicado.

Al respecto, Rajoy ha incidido: "el PP yo creo que está en su sitio. Es un partido moderado, un partido sensato". "Con absoluta franqueza: creo que hoy es la única alternativa a lo que hay, la única", ha subrayado.

A su juicio, "sería bueno que todos fuéramos conscientes de esto, porque si no la dinámica de división y polarización que estamos viviendo se puede incrementar y mucho" y, al respecto, ha señalado que "eso es malo para España".

Por tanto, sobre qué le respondería a alguien que le diga que si vota al PP va a gobernar con Vox, Rajoy ha precisado que le diría "vote usted al PP, que ya sabrá manejarse en el futuro y que es la garantía de la sensatez y el sentido común". De hecho, se ha mostrado "de acuerdo" con lo que están haciendo los 'populares'.

"En España, en este momento, ya no hay tanto un problema ideológico, que lo hay, hay un problema de democracia y de Constitución", ha sostenido Rajoy, al tiempo que ha asegurado que en España "hay mucha gente que puede votar al PP porque es el único partido que está de verdad en una democracia con calidad y en la Constitución", ha apostillado.

Rajoy ha presentado en Málaga su nuevo libro 'El arte de gobernar', en una charla organizada por diario 'Sur' y durante el turno de preguntas también ha recordado que "a mí quien me echó no fue ni la gente, ni el PP, a mí me echó el Gobierno 'Frankenstein' con los enemigos de España y el brazo político de una organización terrorista", por lo que "no me he sentido maltratado por nadie porque de esos no esperaba otra cosa".

Sobre la política actual y si siente cierta justicia poética en relación con la moción de censura, Rajoy ha recordado el debate fue en 2018: "Mis interlocutores, por calificarlos de alguna manera, eran Ábalos y el actual presidente del Gobierno" y "yo suelo desconfiar de los que dan lecciones". Aludió al "alegato que hicieron ahí de la corrupción" y remarcando que la moción de censura fue "el resultado de la ambición de una persona, es decir, que con otro PSOE esto no se hubiera producido".

"Para dar lecciones hay que estar muy seguro y si no, lo mejor es callarse. Yo entonces no sabía quién era el señor Ábalos ni nadie", ha añadido, asegurando que entonces no tenía información, pero "el pensamiento es libre y hay ocasiones en la vida en que no conviene trasladarlo, por si acaso".

DISOLVER CORTES: "NO HAY PRESUPUESTOS"

En relación con cómo ve la situación actual y cómo entiende que todo siga funcionando sin consecuencias, Rajoy ha señalado que "hay decenas de razones que hubieran obligado a disolver las Cortes Generales", pero "solo voy a comentar una", como es la "no aprobación de los presupuestos".

"Vivimos en una legislatura donde no se aprueban los presupuestos", ha subrayado, al tiempo que ha lamentado que lo peor es que digan que "se puede vivir sin presupuestos..., bueno, se puede vivir sin presupuestos, sin parlamento, sin mayoría, sin vergüenza... se puede vivir de cualquier manera". Por tanto, ha asegurado que lo democrático es "disolver la cámara", lamentando que el principal peligro que hay en España es "convertir en normal lo que es absolutamente anormal".

'EL ARTE DE GOBERNAR'

Por otro lado, durante la presentación, ha explicado que el libro "no es un tratado de filosofía política", es "un libro que trata de política". "En este libro lo que hago es plasmar algunas convicciones sobre cuestiones que pienso que son importantes y, además, hago unas reflexiones que son el resultado de lo que viví y aprendí a lo largo de casi 40 años", ha detallado.

Ha explicado que, por una parte, hace referencia a "las grandes cuestiones de siempre" y habla sobre la democracia, la Constitución, la economía o la política exterior, entre otros. Asimismo, habla de "otras cuestiones a las que he llamado nuevas cuestiones, nuevas oportunidades y nuevas preocupaciones" aludiendo a la digitalización, las redes sociales o la inmigración, entre otros. Además, también habla de lo que ha llamado "aspectos humanos de la política".

Así, durante la introducción ha dado breves apuntes sobre algunas cuestiones, entre ellas, la democracia y ha dicho que "es el mejor sistema para ordenar la convivencia". "Sostengo que hoy hay un problema de calidad de la democracia en muchos lugares del mundo, también en Europa y, desgraciadamente, también en nuestro país", ha abundado, al tiempo que advertido de que "hay quien se cree que la democracia es votar y punto, y se acabó, y no. Es votar y más cosas".

Ha hablado también del Parlamento y de que "no es bueno que esté perdiendo parte de su vigor al someterse cada vez más a los designios del Gobierno de turno", precisando que "últimamente de una manera un tanto obscena".

CONSTITUCIÓN Y CORONA

Otros de los capítulos aborda la Constitución y ha resaltado la importancia de la Constitución de 1978. "Miró al futuro, eso es lo más importante, superó el pasado. Y revisar la historia como se está haciendo en los últimos años en el país va contra el espíritu de la Constitución y contra la convivencia entre españoles".

También Rajoy dedica otro de los capítulos de su libro a la Corona y hace referencia al rey Felipe y también al rey emérito Juan Carlos, cuyo "balance es extraordinariamente positivo; fue él quien pilotó la transición democrática".

Precisamente, cuestionado sobre el último vídeo del rey emérito ha sostenido que "los juicios conviene hacerlos globales". "He visto el vídeo y otras muchas cosas. Tampoco me parece que diga ninguna cosa fuera de lugar", ha señalado.

POPULISMO

Rajoy también en su presentación ha hablado del populismo, "uno de los mayores retos a los que se enfrentan las democracias liberales hoy y no resulta fácil definirlo". "Populista puede ser un millonario de Nueva York, pero también puede ser un comunista español fascinado por las dictaduras tropicales o un xenófobo centroeuropeo. Populista puede ser de extrema izquierda, de extrema derecha, de extrema nada y siempre de extrema estupidez".

A su juicio, "lo peor del populismo es el desafío a la ley y al Estado de Derecho, que son los pilares básicos de la democracia". En este punto, ha avisado a "los que se creen que la democracia es votar y se acabó", ya que "eso suele terminar mal. Y cuidado también con los que lo arreglan todo a gritos y desde posiciones extremistas".

Ha hablado, por otro lado, de economía y ha repasado su gestión frente a la crisis. "La mejor política económica es la que crea empleo de calidad no otras cosas". También ha hecho referencia a "temas nuevos" y ha hablado del uso de las redes sociales, asegurando, además, que "tienen una gran capacidad para difundir mensajes extremistas y radicales, para injuriar y para calumniar, en muchas ocasiones amparándose en el anonimato".

Por último, sobre los aspectos humanos de la política ha citado, entre otros, que "es obligación del gobernante unir a su país y gobernar para todos, mal gobernante es quien quiere la división y pésimos resultados produce esa actitud".