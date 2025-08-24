Raleigh establece récord de jonrones para un receptor y Marineros vencen 11-4 a Atléticos

SEATTLE (AP) — Cal Raleigh conectó su cuadrangular número 48 y 49, liderando las Grandes Ligas y estableciendo un récord de una sola temporada para receptores, mientras los Marineros de Seattle vencieron el domingo 11-4 a los Atléticos.

Raleigh conectó sus jonrones en la primera y segunda entrada contra el abridor zurdo de los Atléticos, Jacob Lopez (7-7), con el segundo cuadrangular dando a los Marineros una ventaja de 5-1. Superó el total del venezolano Salvador Pérez con los Reales de Kansas City en 2021 para establecer el récord.

Raleigh lideró a los Marineros con cuatro carreras impulsadas. Los dominicanos Victor Robles y Julio Rodríguez además de Josh Naylor impulsaron cada uno dos carreras.

El estallido ofensivo de los Marineros apenas fue necesario para el abridor Logan Gilbert (4-5), quien estableció un récord personal con 13 ponches en seis entradas permitiendo solo una carrera. Otorgó solo una base por bolas antes de que un trío de relevistas de Seattle se combinara para asegurar la victoria número 70 de los Marineros en la temporada.

Por los Marineros, el cubano mexicano Randy Arozarena de 4-2 con tres anotadas y una producida. El dominicano Jorge Polanco de 3-1 con dos anotadas.

