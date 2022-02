Ralf Rangnick: "Solo en los últimos 30 minutos jugamos como esperaba"

El entrenador del Manchester United, Ralf Rangnick, lament√≥ solo haber visto la versi√≥n que esperaba de su equipo en "los √ļltimos 30 minutos", mal sobre todo en la primera parte a pesar de que sab√≠an c√≥mo les jugar√≠a el Atl√©tico de Madrid (1-1).

"El primer objetivo era no conceder m√°s goles. Era dif√≠cil despu√©s del 1-0, pero en la primera parte no ense√Īamos nada de lo que quer√≠amos. El Atl√©tico hizo lo que siempre hace despu√©s de marcar, se repleg√≥ fuerte y no jugamos vertical, ni con convicci√≥n, ni llevando el bal√≥n donde hay peligro", dijo en rueda de prensa.

El cuadro ingl√©s sac√≥ un empate en el minuto 80 a pesar de un mal inicio en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. "Solo en los √ļltimos 30 minutos jugamos como esperaba. Con cada cambio estuvimos mejor, con otros 20 minutos m√°s hubi√©ramos metido otro gol pero viendo el partido podemos estar contentos con el resultado", apunt√≥, destacando a su goleador, Elanga.

"En todos los partidos que ha jugado ha mostrado pasi√≥n y diversi√≥n, sabe de su capacidad y ense√Īar sus armas. Adem√°s de que marc√≥ tuvo otras dos buenas acciones. Hay que jugar as√≠ en cada posesi√≥n. No es f√°cil jugar en una atm√≥sfera como esta en el campo y en la grada. Hay que estar preparados y lo ense√Īamos en la √ļltima media hora. Solo est√°bamos 1-0 y al final se puede igualar, lo hemos sufrido nosotros en partidos recientes", a√Īadi√≥.

"Est√° en nuestra parte elevar el nivel, la convicci√≥n. El Atl√©tico no jugar√° diferente. Les dije al descanso que no era suficiente lo que est√°bamos haciendo. Era convicci√≥n y presionar m√°s, creer en lo que hacen. El a√Īo pasado el equipo pele√≥ todo el a√Īo para estar en la Champions y hay que hacer bueno ese trabajo", a√Īadi√≥.