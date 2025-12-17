Rally: Carrera de Cerdeña será del 1 al 4 de octubre de 2026

De esta manera, el Rally de Cerdeña será la penúltima fecha del Mundial 2026 y la prueba final de la temporada europea.

Sólo en tres ocasiones anteriores (en 2004, 2012 y 2020) la carrera fue organizada en el otoño boreal.

Un lugar con una gran tradición italiana de rally, ofrecerá un paisaje otoñal particularmente pintoresco, así como condiciones técnicas más exigentes, con mayor probabilidad de clima variable y superficies traicioneras.

Será la décima vez que Alghero albergará el Rally de Cerdeña, una tradición que comenzó en 2014 y que se alternó con Olbia a partir de 2021.

El regreso a la Riviera del Corallo también implicará la adaptación del recorrido, manteniendo los tramos más característicos para dar cabida a las necesidades logísticas del parque de asistencia, que volverá a su ubicación tradicional frente al Lungomare Barcellona. (ANSA).