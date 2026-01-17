Rally Dakar: Al-Attiyah vuelve a reinar

Al-Attiyah vuelve a reinar en esta histórica competencia que había conquistado también en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023 luego de finalizar la última jornada en el trigésimo sexto puesto a 8'48" del vencedor del día, el sueco Mattias Ekström.

El piloto de Ford se impuso en los 105 kilómetros cronometrados del recorrido con un tiempo de 46'14" y cerró su participación en esta edición como la había iniciado, pues había conquistado el prólogo de la prueba que se disputó en esta misma ciudad, antes de repetir también en la séptima y la undécima fracción.

A sus espaldas, completó la jornada el campeón mundial de Rally francés Sébastian Loeb (Dacia), que completó la distancia a ocho segundos de Ekström y por delante del sudafricano Henk Lategan (Toyota), ganador de la cuarta etapa y líder de la competencia al cabo de esa jornada y de la quinta, que hoy cerró a trece segundos del ganador.

Al-Attiyah llegaba a esta última cita con 16'02" de ventaja sobre el español Nani Roma (Ford), vencedor de la quinta etapa y líder de la general al finalizar la novena, tras la cual el comando de la clasificación pasó a manos del qatarí, que había tomado la punta en la segunda, la recuperó en la sexta y volvió a recuperarla en la décima.

Hoy, Roma finalizó la última etapa en duodécimo puesto, a 2'28" de distancia de Ekström, que completó el podio de la general a 14'33" de Al-Attiyah, que precedió por 9'42" al español, ganador del Dakar en 2004 en motos y en 2014 en autos.

A 15'10" el qatarí y en el cuarto lugar terminó Loeb, por delante del español Carlos Sainz (Ford), ganador de esta competencia en 2010, 2018, 2020 y 2024, quien finalizó la prueba a 28'30" del qatarí, que vuelve a reinar y ahora irá en busca del récord de ocho victorias que ostenta el francés Stephan Peterhansel, el "Señor del Dakar", que ganó otras seis ediciones en motos.

En esa categoría, hoy festeja el argentino Benavides, tras finalizar segundo en la última etapa, a seis segundos de distancia del ganador español Edgar Canet (KTM), otro que cerró su participación como la había iniciado, pues conquistó el prólogo antes de repetir también en la primera etapa.

Canet se impuso esta vez con un tiempo de 49'03" y se volvió a subir a lo más alto del podio que compartió con Benavides y con su compatriota Tosha Shareina (Honda), que finalizó a 47 segundos del ganador, que supo liderar la competencia tras ganar la cuarta etapa (había celebrado en la tercera y repetiría en la novena).

Shareina fue uno de los grandes animadores en esta edición que consagró a Benavides, incrédulo cuando le confirmaron su victoria por tan escaso margen, tanto como lo estaba al final de la etapa Brabec tras cerrar en el décimo puesto, a 3'28" de Canet, sintiéndose vencedor.

"No lo puedo creer todavía porque sentía que estaba todo perdido", confesó Benavides, al aludir a un error del hasta hoy líder Brabec, ganador del Dakar en 2020 y 2024, en el tramo final de la competencia que le allanó el camino a la gloria al argentino.

"Sentía que le podía ganar y peleé con todas mis fuerzas hasta el final", completó el nuevo campeón, que suma su nombre al de su hermano Kevin, ganador del Dakar en 2021 y 2023, y confesó que hoy fue "el día más feliz de mi vida" antes de dedicarle esta victoria "a toda Argentina, a mi equipo, a mi familia y a todos los que me apoyaron a la distancia".

Un cierre a toda orquesta se vivió en la categoría motos, mientras hoy Kevin Benavides celebraba en la última etapa de la categoría Challenger (repitiendo su triunfo de la etapa previa y en la séptima), al imponerse con un tiempo de 52'28" para cerrar delante del luxemburgués Charles Munster y del chileno Lucas del Río, que finalizaron a 1'13" y a 1'17" del vencedor.

El ganador del Dakar en esa categoría fue el español Pau Navarro, que tomó el comando de la general en la quinta fracción y nunca más lo resignó y terminó celebrando una victoria mucho más cómoda al sacarle 23'22" de ventaja al sudafricano Yasir Seaidan y 35'52" al argentino Nicolás Cavigliasso (ganador de la cuarta y undécima etapas), quien completó el podio tras abdicar al trono que ocupó en la pasada edición.

En camiones, el nuevo campeón es el lituano Vaidotas Zala, que también se impuso por paliza al cerrar su segunda experiencia en el Dakar con 20'18" de ventaja sobre el checo Ales Loprais y con 29'03" sobre el neerlandés Mitchel van den Brink, con quienes compartió el podio de la competencia.

Por detrás de esos tres pilotos y en el cuarto lugar se ubicó el checo Martin Macík, ganador de las pasadas dos ediciones, que en esta solamente lideró la competencia en la cuarta y quinta etapas (únicas que ganó) y que hoy se despidió de la corona al concluir la prueba a cuatro horas, treinta y seis minutos y seis segundos de su sucesor en el trono.

Macík también finalizó cuarto en la última, que vio ganar al neerlandés Kay Huzink en 54'41", con 1'14" de ventaja sobre su compatriota Mitchel van den Brink (ganador del prólogo y en la tercera, octava y duodécima etapas), y 1'27" por delante de Loprais (que se impuso en la primera, sexta, novena, décima y undécima), dos que supieron liderar la general, al igual que Macík, pero terminaron sucumbiendo ante el ritmo que impuso Zala en las últimas cuatro jornadas.

De los 317 pilotos que iniciaron la competencia más dura del mundo, 247 lograron completarla, soñando seguramente con conquistarla el próximo año cuando vuelvan a desafiar las inclemencias del desierto en busca de la gloria. (ANSA).