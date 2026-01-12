Rally Dakar: triunfos de Variawa y Benavides

Variawa, de solo 20 años y que en 2025 se convirtió en el ganador más joven de una etapa del Rally Dakar, se impuso en el tramo desarrollado en Wadi ad-Dawasir (un enlace de 296 kilómetros y un tramo especial de 481 kilómetros) con un tiempo de 4 horas, 20 minutos y 35 segundos.

El joven sudafricano antecedió por solo 3 segundos al Toyota de su compatriota Henk Lategan y por 29 segundos al Ford del sueco Mattias Ekstrom, escolta a 4 minutos del qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), quien comanda la general con un acumulado de 32h32'06".

El propio Lategan completa el podio de la general a 6'08" de Al-Attiyah, quien busca su sexto título en el Rally Dakar, que este año volvió a disputarse en Arabia Saudita.

A su vez, Benavides escaló al tope de la general en motos tras ganar el tramo del día con un tiempo de 4h26'39", con el que antecedió por 4'50" al australiano Daniel Sanders (KTM) y por 5'02" al estadounidense Ricky Brabec (Honda).

El argentino, señalado como una "sorpresa" por los organizadores de la carrera y ganador de la séptima etapa de la víspera, lidera la general con un acumulado de 33h18'50", con el que supera por 10" a Sanders y por 4'47" Brabec. (ANSA).