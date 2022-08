Rally de Finlandia, posible escenario de una nueva exhibición del local Rovanperä

El joven prodigio del rally, el finlandés Kalle Rovanperä, buscará ofrecer una nueva exhibición en su país a partir del jueves, durante el Rally de Finlandia, para aumentar su ya de por sí amplia distancia en el liderato del campeonato del mundo de rallies WRC.

A sus 21 años, el finlandés ya se ha adjudicado siete victorias en campeonato, cinco de ellas en la presente temporada. Después de sus dos primeras posiciones consecutivas en Kenia y Estonia, el piloto de Toyota cuenta con 83 puntos de ventaja sobre su rival más cercano, el belga Thierry Neuville (Hyundai).

Obligado a abandonar el año pasado después de una salida de carretera, Rovanperä llega con ganas de revancha este año, en el que parece ser capaz de todo.

"No siento mucha presión porque después de nuestras victorias este año no creo que tengamos todavía nada que demostrar. Pero tendremos un apoyo inmenso de los aficionados y me gustaría ganar por ellos si podemos", declaró el nativo de Jyväskylä, ciudad en el epicentro del rally. "El año pasado no fue fácil para nosotros e intentaremos hacerlo mejor esta vez".

Para lograrlo, Rovanperä tendrá que desconfiar del británico Elfyn Evans, compañero de equipo en Toyota y que ganó la prueba el año pasado.

Octava prueba de trece del campeonato, el rally de Finlandia es la más rápida del calendario y también la que ofrece los saltos más espectaculares.

- Hyundai y Ford, necesitados de un triunfo -

En busca de un salto pero de calidad estará la escudería Hyundai. La firma surcoreana tan solo ha ganado un rally este año, a principios de junio en Cerdeña con Ott Tänak al volante. El campeón del mundo en 2019 y doble vencedor (2018, 2019) en Finlandia es la mejor baza de la marca asiática para relanzarse.

Neuville, compañero de Tanak y cuya última victoria se remonta al rally de España en octubre de 2021, ve cómo el campeonato se le escapa por sexta ocasión después de haber sido subcampeón en cinco ocasiones y buscará reengancharse a la pelea por la corona.

Y Ford, que arrancó la temporada con la victoria del francés Sébastien Loeb en Montecarlo el pasado mes de enero, solo ha logrado un 2º puesto en Italia del irlandés Craig Breen desde entonces. Sin el nueve veces campeón del mundo, las esperanzas del equipo están puestas de nuevo en Breen, 3º el año pasado cuando corría para Hyundai.

El rally de disputará en 22 especiales, la primera de ellas el jueves a las 16h08 GMT en el centro de Jyväskylä y la última, una Power Stage con puntos suplementarios para los cinco primeros, el domingo a las 10h18 GMT.

