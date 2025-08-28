Rally descubre Paraguay con el título en el punto de mira

El Campeonato Mundial de Rallies (WRC) descubrirá este fin de semana un nuevo destino, Paraguay, la décima de las catorce carreras de la temporada en la que los pilotos darán el sprint final por el título, del que cuatro hombres se encuentran separados por apenas 13 puntos.

El británico Elfyn Evans (Toyota), que sigue persiguiendo su primera corona mundial, recuperó el liderato de la clasificación a principios de agosto en Finlandia.

Pero le pisa los talones su compañero de equipo finlandés, Kalle Rovanperä, que busca su tercera conquista tras las conseguidas en 2022 y 2023.

"Podemos esperar una lucha muy reñida hasta el final de la temporada. Será complicado mantener el primer puesto del campeonato, ya que tendremos que abrir la carretera, pero lo daremos todo. Siempre es un reto participar en un nuevo rally. Veremos cuáles son las condiciones", explicó el galés de 36 años.

El óctuple campeón mundial francés, Sébastien Ogier (Toyota), está a solo 13 puntos y aún puede mezclarse en la pelea.

El galo, sin embargo, ha competido en tres rallies menos que sus competidores porque está involucrado, como en los últimos años, en una temporada parcial con el fabricante japonés.

- "Todos comenzamos desde cero" -

"Hemos subido al podio en todas las carreras que hemos disputado esta temporada y trataremos de prolongar esta racha en las próximas carreras", explicó el francés, de 41 años.

"Siempre disfruto descubriendo nuevos rallies donde todos comenzamos desde cero y debemos adaptarnos rápidamente", agregó Ogier, quien ha firmado tres victorias, dos segundos lugares y un tercer puesto en el actual curso.

Tras perder el liderato del campeonato por su décimo puesto en Finlandia, el estonio Ott Tänak tiene el mismo número de puntos que Ogier y permanece al acecho.

El campeón mundial de 2019 aparece como la única esperanza de Hyundai de conservar su título de pilotos, ya que el defensor belga de la corona, Thierry Neuville, está relegado a 51 unidades de Evans a falta de un tercio de campaña por disputarse.

"Partimos de una hoja en blanco y realmente veremos cómo es este rally durante el reconocimiento. Hay mucho trabajo por delante. Es esencial para nosotros sumar buenos puntos en Paraguay y haremos todo lo posible para lograrlo", destacó Tänak.

La primera edición de la competencia en Paraguay puntuable para el Campeonato Mundial de Rally (WRC) tendrá sede en Encarnación, una ciudad ubicada a poco menos de 400 km de Asunción, a orillas del río Paraná, en la frontera con Argentina.

La carrera, que se disputará de viernes a domingo, contará con 19 tramos especiales sobre tierra que suman 355,22 kilómetros cronometrados.