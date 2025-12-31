Rally: El Dakar calienta motores

La caravana recorrerá las dunas de Arabia Saudita partiendo desde Yanbu, ciudad de la región de Medina ubicada a orillas del mar Rojo en la cual finalizará el 17 de enero la tradicional competencia que se instaló definitivamente en territorio saudita en 2020, luego de once ediciones disputadas en suelo sudamericano, continente al que se "mudó" tras las amenazas terroristas que obligaron a desechar el histórico recorrido que unía París con Dakar

El sábado se correrá el prólogo sobre un recorrido de 73 kilómetros, de los cuales 23 serán cronometrados y consagrarán a los primeros vencedores en las distintas categorías, entre las que se destaca la de automóviles, en la que el saudita Yazzed Al Rajhi (Toyota) defenderá la corona lograda en 2024 y el sudafricano Henl Lategan (que compitió con la misma marca) irá por revancha tras haber finalizado segundo

Entre quienes intentarán arrebatársela también al comando de un Toyota se destacan el estadounidense Seth Quintero, quien supo adjudicarse al menos una etapa en cada una de las ediciones en las que compitió en las distintas categorías, y el australiano Toby Price, aunque habrá que estar atentos también al qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), que cantó victoria en el Dakar en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023

Otro piloto con muchos pergaminos que estará presente en esta edición será el francés Sébastien Loeb (Dacia), nueve veces campeón mundial de Rally que irá por su revancha personal pues finalizó segundo en 2017 y en 2022 y tercero en 2019 y 2024 en el Dakar, competencia en la que sí celebró y lo hizo en cuatro ocasiones el español Carlos Sainz (padre del piloto de Fórmula 1), que se lo adjudicó en 2010, 2018, 2020 y 2024 y este año correrá con Ford Raptor

Mismo vehículo conducirá su compatriota Nani Roma, campeón en motos en 2004 y diez años más tarde en autos, emulando lo hecho por el francés Stephane Peterhansel, el piloto más laureado en la historia de esta competencia en la que celebró seis títulos con moto y otros ocho en autos

"Monsieur Dakar" (El "Señor del Dakar") regresa este año al comando de Defender para competir en la categoría Stock (autos de producción) y de cara a la nueva experiencia el francés se dijo "emocionado de volver a afrontar este desafío" en un equipo Land Rover que integran la británica Sara Price y al lituano Rokas Baciuska

En motos, el australiano Daniel Sanders tratará de repetir la gloria con el equipo KTM 450, que contará también con el argentino Luciano Benavides, cuarto en la pasada edición, y con el español Edgar Canet, quien finalizó en el octavo puesto, siendo los principales contendientes los pilotos de Honda: el español Tosha Schareina, el estadounidense Ricky Brabec, ganador en 2020 y 2024, y el francés Adrien Van Beveren

Los especialistas afirman que habrá que estar atentos también al español Lorenzo Santolino (Sherco) y como siempre al chileno Ignacio Cornejo (Hero), quien intentará emular a su compatriota Ignacio Casale, ganador del Dakar en la categoría cuatriciclos en 2014, 2018 y 2020 que este año competirá en la categoría Challenger con BBR Motorsport y con el brasileño Carlos Sachs como navegante

En esa categoría defenderá el título el matrimonio argentino integrado por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, consagrados en 2025 en el que representó el segundo triunfo en el Dakar para el primero de ellos, que había celebrado en cuatriciclos en 2019, mientras que en camiones el gran favorito es el checo Martin Macik, ganador de las pasadas dos ediciones que intentará el triplete. (ANSA)