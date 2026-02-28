Rally: Murió Sandro Munari

Bautizado alguna vez como el "Dragón" y nacido en una familia de agricultores, Munari inició su actividad en el deporte en 1963 compiendo en kart y, un año después, como navegante de Arnaldo Cavallari, al comando de un Alfa Romeo con el que conquistó el primer Rally de San Martino de Castrozza.

Ganadores también del Rally de Portugal, en esa temporada se consagraron ganadores del Campeonato Italiano de Rally de 1954, aunque Munari no se conformó porque quería demostrar sus dotes como piloto y convenció a Cavallari de hacerlo ingresar en la escudería Jolly Club de Mario Angiolini, que tenía estrechos vínculos con Alfa Romeo y con Lancia.

Fue justamente con el equipo de carreras HF que inició su espléndida carrera profesional, debutando y ligado durante varios años al icónico Fulvietta, primero una Coupé y luego un Zagato, al volante del cual consiguió el primer puesto en la general de la subida de montaña Pontedecimo-Giovi en 1966.

En 1967, se cambió al Fulvia HF y, con su copiloto Luciano Lombardini (quien posteriormente falleció trágicamente), comenzó su carrera en el automovilismo que lo llevó a ganar en 1969 el Campeonato Italiano de Rally y en 1972 a un histórico triunfo (junto al navegador Mario Mannucci) en el Rally de Montecarlo, donde frustró a rivales más poderosos.

Fue la primera victoria épica de un piloto italiano en esa competencia que significó el inicio de una larga serie de éxitos que tras su paso a un Lancia Stratos, diseñado específicamente para rallies, le permitió celebrar también en el Rally Firestone de España en abril de 1973 y en el Tour de Francia Automovilístico en septiembre.

En total, el "Dragón" festejó siete victorias en el Campeonato Mundial de Rally, además de ganar la Copa de Pilotos de Rally de la FIA de 1977.

La carrera profesional de Munari también estuvo plagada de impresionantes actuaciones en competencias de velocidad, como las 12 Horas de Sebring (en 1966, terminó segundo en su categoría con un Fulvia Zagato), la Targa Florio, que ganó en 1972 con un Ferrari 312 PB copilotado por Arturo Merzario, y el Circuito de Mugello en 1973, donde terminó segundo en su categoría con el pequeño Fulvia.

Tras una larga y exitosa etapa con Lancia, Munari corrió con un Fiat 131 Abarth, terminando tercero en el Tour de Córcega de 1978 y sexto en el Rally de Costa de Marfil de 1980. Sus últimas participaciones en el WRC fueron en el Rally Safari.

Lancia expresó hoy su profundo dolor al conocerse la noticia de su muerte: "Con él, se va no sólo uno de los más grandes intérpretes en la historia del Rally, sino también una figura que contribuyó de manera determinante en la construcción de un mito deportivo en el mundo", afirmó la marca en un comunicado.

"Al volante de nuestras máquinas, Sandro Munari encarnó talento, coraje, visión y espíritu de innovación, dejando una marca indeleble en el mundo del deporte motor internacional. Sus gestas, su estilo y su pasión formarán parte por siempre del patrimonio deportivo y cultural de nuestra marca. Nos sumamos al dolor de sus familiares y amigos y de aqyellos que lo amaron y lo idolatraron. Fue un campeón que inspiró e inspirará a muchas generaciones", concluye el mensaje.

"Nos deja un grandísimo del deporte motor. El 'Dragón' del rally. Un símbolo vencedor del deporte italiano al que siempre recordaremos con afecto y admiración", coincidió Geronimo La Russa, presidente del Automóvil Club de Italia (ACI), al expresar también sus "más sentidas condolencias a familiares y seres queridos" y prometer que "no faltará ocasion para volver a celebrar sus hazañas del modo que él merece". (ANSA).