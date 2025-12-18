Rally/Dakar.- Carlos Sainz: "Es un Dakar muy equilibrado, pero me preocupan esas etapas largas del Dakar"

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Carlos Sainz (Ford) confesó este jueves que uno de los aspectos que le preocupan de esta edición del Rally Dakar son "las etapas largas" porque tendrán "días de más de 400 kilómetros cronometrados sin ayuda mecánica", pero dejó claro que llega con "un 'cochazo'" para competir "en un momento de igualdad donde los detalles se notan" en un 'raid' en el que ve "cuatro o cinco pilotos peleando por la victoria en la última semana".

"Este año hay tramos muy largos, muchos días de más de 400 kilómetros cronometrados. Cuanto más tiempo estamos ahí, más problemas pueden salir. Es un rally muy equilibrado, aunque esas etapas largas me preocupan", manifestó Sainz en la rueda de prensa de presentación previa al Rally Dakar 2026 en las oficinas de Red Bull España en Madrid.

Este evento sirvió también para presentar el Ford Raptor T1+ No 225 con el que participará la pareja Carlos Sainz-Lucas Cruz en el Dakar 2026 que comienza el próximo 3 de enero en Arabia Saudí. "Es un 'cochazo'. Está muy por encima en la cuestión de suspensión porque son muy polivalentes", detalló el madrileño.

En esta nueva edición del Rally Dakar volverá a pilotar un coche de la marca norteamericana tras la del año pasado donde no pudo "aprender mucho" del coche. "Íbamos con ilusión y ganas, pero duró muy poco porque tuvimos un vuelco que no fue muy fuerte, a 30 km/h. Pudimos seguir, pero finalmente tuvimos que abandonar. No pudimos aprender mucho, pero el equipo sí", recordó.

Precisamente, esos aprendizajes han servido para diseñar el coche de este año, con 50 kilos más ligero, nuevo capó con luces traseras y parabrisas de lexan, y una suspensión más ligera y rápida. "Lo hemos llevado al peso mínimo donde nos interesaba. También se ha intentado ganar bajando el centro de gravedad y la suspensión es algo más ligera manteniendo la fiabilidad. Las mejoras son muy sutiles, pero se notan. Es muy difícil decir cuánto se mejora por kilómetro, ahora mismo estamos en un momento de igualdad por lo que los detalles se notan", explicó.

Otro aspecto que denota una buena preparación de cara al rally de comienzos de año es la cantidad de kilometraje previa, 10.000. "Todo kilómetro es importante porque el Dakar fue muy corto y no pudimos aprender. Este año hemos hecho mas kilómetros que nunca de preparación y eso se nota", comentó Sainz al respecto.

Esa preparación se ha visto en el Rally de Sudáfrica y el Rally de Portugal, este último donde hay "más tramos de rally que los del Dakar". "Decidimos ir para tener mas kilómetros para aprender. Fue una pena el choque con la piedra que estaba escondida y no la vimos. Ahí se acabó y fue una decepción, aunque seguimos aprendiendo", incidió sobre ese percance que le privó de la victoria en el 'raid' portugués.

En Marrueco tuvieron la misma mala con "un problema mecánico" que les sorprendió, pero que celebra. "Intento ser positivo. El equipo ha tenido que abrir todo el coche para solucionarlo y esto es gracias a ir a Marruecos porque si no, el tercer o cuarto día del Dakar nos hubiéramos ido para casa; así que bien", argumentó, advirtiendo que estas cosas no les desaniman "porque otros años ha sido igual". "No nos influye para nada porque vamos ilusionados. El Dakar me ha enseñado a ser más paciente", insistió.

Y para esta edición, una de las novedades serán esas dos etapas maratón, algo que es lo que más preocupa a Sainz porque estarán sin "ayuda mecánica" una vez que finalicen. "Cuando terminas, te dan una bolsa con una tienda de campaña y la ración de comida. Tenemos que ver el estado del coche nosotros y echar gasolina", señaló.

"Además, no va a haber motos delante en esas etapas para guiar, por lo que quien abra la carrera va a sufrir. Pedimos a la organización que sean dos días seguidos para que quien abra y vaya a perder tiempo, al día siguiente pueda recuperar algo", añadió Sainz a las palabras de su copiloto, Lucas Cruz, que apuntó que "la estrategia será importante los días previos para decidir cómo quedar".

"ME HE GANADO EL DERECHO A CORRER HASTA CUANDO YO QUIERA"

Por ello, el veterano piloto madrileño admite que habrá "más candidatos a la victoria", pero que esa circunstancia no "cambia la estrategia". "Probablemente lleguemos a la última semana con cuatro o cinco pilotos peleando por la victoria y será más emocionante. La competencia es muy fuerte porque todos los equipos han progresado. Va a ser duro", afirmó.

Sobre su futuro metido en el mundo de los rallys, Sainz, de 63 años, cree que se ha ganado "el derecho de correr hasta que quiera". "Quiero que el no correr sea una decisión mía. Cuando acabe el Dakar, que espero que sea bien, descansaré y después me miraré al espejo para hacerme varias preguntas: has disfrutado, has competido al máximo... Todas tienen una respuesta; si son positivas, seguiré el año que viene", confesó.

En esa línea, ante una posible entrega de las llaves de su coche del Dakar a su hijo Carlos Sainz, piloto de Fórmula 1, lo ve "imposible". "Mi último Dakar como piloto profesional está muy cerca, pero su último año en la Fórmula 1 no está tan cerca", apuntó al mismo tiempo que "no" sabe los planes de futuro de la marca norteamericana.

Finalmente, el presidente de Ford España, Jesús Alonso, se mostró muy "orgulloso" del equipo en general y en particular de sus pilotos presentes en el acto. "Les deseamos lo mejor para que tengamos un gran equipo ganador con nosotros", expresó.