Raly Dakar: Triunfos de Goczal y Schareina

Goczal ganó con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 42 segundos el recorrido del día, que ofreció un enlace de 122 kilómetros y un tramo especial de 418 kilómetros para unir Wadi ad-Dawasir con Bisha.

El polaco antecedió por 7'45" al Toyota de su tío Michal Goczal y por 11'36 al australiano Toby Price, que corre con un vehículo de la misma empresa japonesa, pero del equipo Gazoo Racing.

Tras completar la novena etapa, la cladsificación general muestra ahora al tope al español Nani Roma con un acumulado de 36h44'01", con el que aventaja por 57" a su compatriota y compañero de Ford, Carlos Sáinz, y por 1'10" al qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia).

A su vez, Sanders recuperó el liderazgo de la clasificación general de motos tras haber quedado a 4'35" de Schareina, quien ganó en 3h45'42" la novena etapa en la que Benavides (KTM) finalizó séptimo para caer al puesto más bajo del podio.

Sanders lidera ahora la general con un acumulado de 37h09'17", con el que supera por 6'24" al estadounidense Ricky Brabec (Honda) y por 7'05" a Benavides. (ANSA).