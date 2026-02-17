Ramadán comenzará el miércoles en Arabia Saudita

Para los musulmanes en Arabia Saudita el primer día de Ramadán será el miércoles, anunció la corte real.

El mes sagrado, durante el cual cientos de millones de musulmanes en todo el mundo observan un ayuno desde el amanecer hasta el atardecer, comienza tradicionalmente con la observación del creciente lunar.

Muchos países de mayoría musulmana siguen a Arabia Saudita para determinar el inicio del Ramadán, lo que otorga a su anuncio una importancia más amplia.

"Miércoles es el primer día del bendito mes de #Ramadán", publicó el martes la agencia oficial Saudí Press Agency en X.

Observar el ayuno del Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam, y requiere que los creyentes se abstengan de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales durante las horas de luz.

A los musulmanes observantes también se les anima a donar a los pobres.

Arabia Saudita, de mayoría sunita, alberga los dos lugares más sagrados del Islam.

A pesar de los avances en los cálculos astronómicos, que permiten determinar el inicio de los meses islámicos con varios años de antelación, las autoridades religiosas continúan confiando en la observación directa como método oficial para confirmar la presencia del creciente lunar.

Esta práctica se ha seguido desde la época del profeta Mahoma, quien vinculó el comienzo del ayuno con la observación del creciente.