Ramírez rompe récord de impulsadas y Guardianes vencen 2-1 a Rays

TAMPA, Florida, EE. UU. (AP) — El dominicano José Ramírez superó a Jim Thome para quedarse en solitario con el segundo lugar en la lista de carreras impulsadas de la historia de Cleveland, ayudando el domingo a los Guardianes a una victoria de 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay en un juego con implicaciones en la carrera por el comodín.

Ramírez conectó un triple que empató el juego en la sexta entrada de dos carreras contra Garrett Cleavinger (1-5) para su 938ª carrera impulsada, y solo está detrás de las 1084 de Earl Averill.

El venezolano Gabriel Arias conectó un sencillo impulsor que llevó al plato a David Fry.

Cleavinger entró para comenzar la sexta con una racha de 20 entradas sin permitir carreras, la más alta activa en las Grandes Ligas. La carrera fue la primera que permitió desde el 5 de julio.

Cleveland (72-70) ganó los últimos tres juegos de la serie de cuatro juegos y se adelantó a los Rays (71-72). Seattle (75-68) lidera por el tercer y último comodín.

Cade Smith ponchó a los tres bateadores en la novena para su 11º salvamento en 16 oportunidades.

Por los Guardianes, los dominicanos Angel Martínez de 3-2 con una anotada y Jhonkensy Noel de 1-0 con una anotada.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 4-1. Los dominicanos Junior Caminero de 4-1 y Christopher Morel de 4-1.

