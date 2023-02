Ramiro Villapadierna: "Shakira y el reguetón hacen más por el español que el Instituto Cervantes"

Lamenta el "ruido exagerado" que ha padecido la Oficina del Español y alerta contra la "represión de las libertades" en el ámbito cultural

MADRID, 2 Feb. 2023 (Europa Press) -

El director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Ramiro Villapadierna, ha defendido el papel de la música y, más concretamente, de géneros como el rap o el reguetón, en la difusión de este idioma por todo el mundo, frente a las críticas por el uso que éstos hacen del lenguaje, hasta el punto de que ha sentenciado que "Shakira y el reguetón hacen más por el español que el Instituto Cervantes".

"Lo novedoso siempre nos causa bloqueo. Nunca se ha extendido el español tanto por el mundo como ahora a través de la música, del rap y del reguetón, hoy tan castigado", ha defendido Villapadierna en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, el responsable de la Oficina del Español regional desde diciembre.

El director de la Oficina del Español de la Comunidad ha situado esta entidad como un "proyecto de diplomacia pública de Madrid" que coincide con dos "fenómenos naturales" como son el "nuevo perfil internacional" que ha adquirido Madrid" y el "boom hispano global" que es "imparable". "No tiene nada de artificial, se han unido dos formatos naturales aquí en Madrid y era necesario darle un formato y un método de trabajo", ha subrayado.

Tras recalcar que se trata de un proyecto "a largo plazo" que ha llegado "para quedarse" --como así se lo trasladaron tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz--, Villapadierna ha lamentado el "ruido exagerado" que se generó en torno a la Oficina del Español. "Las administraciones tienen numerosos proyectos y ninguno ha sido sometido a esta persecución", ha sostenido.

En este sentido, ha aludido a proyectos concretos en los que ya trabaja la institución, como el proyecto con el que la Comunidad de Madrid participará en el IX Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en Cádiz del 27 al 30 de marzo y que se basará en la cabida que los distintos acentos del español tienen en este idioma frente a otros.

"En cuanto tuvimos noticia de que el Congreso venía a Cádiz por la imposibilidad de celebrarlo en Perú llamé a la Real Academia Española, nos han acogido y llevamos un proyecto que habla de que todos los acentos caben en Madrid y caben en el español", ha explicado el responsable de la Oficina, quien ha advertido de que hasta que no se convive con otras culturas o idiomas no se tiene noción de "hasta qué punto el español es una lengua incluyente y desclasada", pues aquí los acentos "no son tan marcantes" y se acepta que "vienen a enriquecer".

Una lengua "incluyente"

Asimismo, ha defendido la ausencia de un español estándar dentro de toda la comunidad hispanohablante como "una de las cosas que hace más incluyente" a esta lengua. "Cada hispanohablante es el estándar de la lengua y esto no sucede en otras lenguas donde existe el alto alemán o el inglés de Oxford y donde las élites se desesperan por hablar con ese acento", algo que ha ejemplificado el acento sevillano con que hablaba una figura de la aristocracia española como la anterior duquesa de Alba. "El español es una lengua eminentemente comunicativa, no es perfeccionista, no es clasista, eso nos hace muy abiertos".

Al hilo de esto, Ramiro Villapadierna ha considerado "preocupante" que en lugares como Cataluña --donde hay familias que han acudido a la vía judicial para exigir el cumplimiento de la cuota del 25 por ciento de la enseñanza de sus hijos en castellano-- "se atente contra los derechos y libertades de las personas". "Me dicen que no está perseguido el español, lo que está perseguido no es el español, son las personas, que son las que detentan derechos y libertades", ha precisado.

Aboga por mirar a brasil o asia, "las nuevas fronteras" para el español

Sobre la expansión del español en lugares como Estados Unidos, Villapadierna ha advertido de que la natalidad hispana en aquel país "no va a seguir creciendo siempre", por lo que ha abogado por "no pensar siempre en términos de cantidad", sino "apuntar también a la visibilidad del español internacional", ante lo que ha situado tanto el país norteamericano como Brasil o Asia como "las nuevas fronteras" para la lengua de Cervantes.

Sobre amenazas para la lengua, el director de la Oficina del Español ha lamentado "lo mal que se habla y se escribe el español en los medios de comunicación" en comparación con sus homólogos "alemanes o ingleses". "Claro que tenemos una cultura muy incluyente y desclasada, lo cual nos hace siempre adoptar, para explicar las cosas, un tono más popular, pero cuando eso se instala en los medios se baja el estándar para la gente", ha precisado Ramiro Villapadierna.

Villapadierna también se ha referido al incidente ocurrido en la Universidad Complutense durante el acto de nombramiento de los 'Alumni Ilustre', ante lo cual ha advertido de que "nunca como ahora desde el fin de los totalitarismos" se ha vivido "una represión de las libertades en el ámbito cultural como en este momento".

Algo que ha extendido más allá del reconocimiento a Díaz Ayuso por parte de la Complutense que motivó las protestas y el discurso crítico de una alumna en la tribuna. "Ser guionista de Netflix es muy difícil hoy en día, escribir una canción... Toda la cultura occidental está basada en el descubrimiento del otro, lo que sucede en estos momentos es que no sólo no quiero que el otro me explique a mí mismo, sino que no quiero oír su discurso. Esto es lo más contrario al desarrollo de la cultura occidental en estos 20 siglos. Cómo nos vamos a entender hoy si lo que hacemos es negarle el micrófono porque es distinto", ha sentenciado el director de la Oficina del Español.

Europa Press