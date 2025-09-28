Ramón Díaz debuta con Inter de Brasil con un empate ante Juventude

El argentino Ramón Díaz debutó este sábado como técnico del Internacional de Porto Alegre con un empate 1-1 en su visita al Juventude, en uno de los cuarto partidos que abrió la 25ª jornada del Brasileirão, un resultado que mantiene al colorado coqueteando con el descenso.

El Inter (15°) se adelantó con un tanto en la primera mitad de su capitán Alan Patrick, aunque el Juventude (17°) igualó en la segunda parte mediante Enio. Con el empate, los locales siguen en zona de descenso, a cuatro puntos de la salvación.

"El grupo está con mucho entusiasmo. Hubo un cambio y tenemos buenas expectativas para el futuro. Estamos en el camino. A medida que pase el tiempo, el grupo entenderá lo que necesitamos hacer para mejorar", destacó Díaz, contratado esta semana para evitar el descenso tras la destitución de Roger Machado.

Cruzeiro se deshincha

El Cruzeiro (2°) desperdició la oportunidad de dormir en el liderato al perder por 2-0 en su visita al Vasco da Gama (10°), con un tanto inicial del joven Rayan y otro en la segunda parte de Paulo Henrique.

Con la victoria, los vascaínos encadenan cinco partidos seguidos sin perder y ya tienen ocho puntos de margen sobre el descenso, mientras que el Cruzeiro enterró cuatro victorias ligueras consecutivas y ya centra toda la atención en la próxima jornada, cuando visitará el líder Flamengo.

"El Flamengo es favorito en todas las competiciones en las que participa, pero nadie gana antes y nadie pierde antes, hay que jugarse el partido", dijo el entrenador portugués Leonardo Jardim.

"Tenemos todo el respeto para el adversario. En la primera vuelta, ellos eran favoritos y las cosas salieron bien", dijo el timonel europeo, recordando que su equipo acabó con la invencibilidad flamenguista en el torneo.

Fortaleza sigue vivo

El Fortaleza (19°) sigue soñando con la salvación tras ganar por 1-0 al colista Sport Recife, cada vez más cerca de la Serie B.

Un bonito gol de Lucas Sasha antes del descanso le dio la segunda victoria seguida en casa al Fortaleza, que queda a cinco puntos de la salvación.

"Son partidos muy duros. Volver a ganar en nuestro estadio, con nuestra gente y ver el equipo dar esta respuesta me hace identificarme", destacó el técnico del Laion, el argentino Martín Palermo, tras el encuentro.

"Creo que esta es la manera que tenemos que enfrentar cada partido, y creo que fue una respuesta muy importante de los jugadores", agregó.

También este sábado, el Atlético Mineiro (14°) de Jorge Sampaoli respiró con una victoria por 1-0 contra el Mirassol (4°) gracias a un cabezazo de Vitor Hugo en los minutos iniciales.

La 25ª jornada se completará entre el domingo y el lunes.

Destacan la visita del Flamengo al Corinthians (11°), en el duelo entre los dos equipos más populares del país, y la del Palmeiras (3°), que podría situarse líder si gana el partido que tiene pendiente, al campo del Bahia (6°).

