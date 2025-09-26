Ramón Díaz y Zubeldía inauguran ciclos con Inter y Fluminense en el Brasileirão

El debut de dos entrenadores argentinos, Ramón Díaz y Luis Zubeldía, en los banquillos de Internacional de Porto Alegre y Fluminense marca la vigesimoquinta jornada de la liga brasileña, en la que el Flamengo defiende el liderato ante Corinthians.

Con la visita del Inter (14º) al Juventude (18º), el sábado, el Pelado Díaz inicia a los 66 años un tercer proyecto en el fútbol brasileño.

Lejos de sus tiempos de gloria como campeón de la Copa Libertadores con River Plate en 1996, el veterano técnico intentará hacer valer su fama de salvador en Brasil, tras haber sorteado amenazas de descenso al frente de Vasco da Gama, en 2023, y de Corinthians, en 2024, en sus dos ciclos previos en este país.

Elegido para reemplazar a Roger Machado, destituido tras perder 3-1 el derbi contra el Gremio la fecha pasada, Díaz asume a un equipo ubicado solo cinco puntos por encima de la zona roja.

"Los desafíos me gustan" y "es un club importante", comentó en su presentación ante la prensa. "Tenemos que hacer entender a los jugadores que estamos en un equipo grande, que necesita recuperarse rápidamente".

En la parte alta, Fluminense (8º) y Botafogo (5º) se miden el domingo. Será el primer partido del Flu tras la renuncia de Renato Gaúcho, decidida luego de la eliminación del equipo carioca en cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de Lanús el martes.

Zubeldía, que inició su carrera como técnico justamente con el Granate, tiene una nueva oportunidad en Brasil, después de su salida del Sao Paulo a mediados de junio en medio de una mala racha de resultados.

La directiva del Flu trabaja a contrarreloj para cumplir con la documentación necesaria para que el argentino, de 44 años, pueda estar en el banco del Maracaná.

Duelo de popularidad

El líder Flamengo visita el domingo al Corinthians (10º) en un pulso entre los clubes más populares de Brasil.

Clasificado dramáticamente a las semifinales de la Copa Libertadores al vencer en los penaltis a Estudiantes de La Plata el jueves, el Fla se enfrentará a un Timão golpeado por las bajas. El equipo paulista esperaba recuperar al neerlandés Memphis Depay, pero éste sigue en duda.

Los escoltas del equipo entrenado de Filipe Luis también tienen duras visitas: el Cruzeiro (2º) juega el sábado frente al Vasco da Gama (13º) y el Palmeiras (3º) hará lo propio el domingo ante el Bahía (6º).

El Verdão llega impulsado por su pase a semis de la Libertadores, a costa de River Plate.

-- Partidos de la 25ª jornada:

- Sábado

Fortaleza-Sport Recife

Vasco da Gama-Cruzeiro

Juventude-Internacional

Atlético Mineiro-Mirassol

- Domingo

Gremio-Vitória

Fluminense-Botafogo

Bahía-Palmeiras

Bragantino-Santos

Corinthians-Flamengo

- Lunes:

Sao Paulo-Ceará

- Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 51 23 15 6 2 48 11 37

2.

Cruzeiro 50 24 15 5 4 39 17 22

3. Palmeiras 49 22 15 4 3 36 18 18

4. Mirassol 42 23 11 9 3 41 23 18

5. Botafogo 39 23 11 6 6 34 17 17

6. Bahia 37 22 10 7 5 30 25 5

7. Sao Paulo 35 24 9 8 7 27 24 3

8. Fluminense 31 22 9 4 9 26 29 -3

9. RB Bragantino 31 24 9 4 11 29 35 -6

10. Corinthians 29 24 7 8 9 24 29 -5

11. Ceara 28 23 7 7 9 22 23 -1

12. Grémio 28 23 7 7 9 23 29 -6

13. Internacional 27 23 7 6 10 28 36 -8

14. Santos 26 23 7 5 11 22 32 -10

15. Atlético Mineiro 25 22 6 7 9 21 26 -5

16. Vasco da Gama 24 23 6 6 11 33 34 -1

17. Vitória 22 24 4 10 10 19 35 -16

18. Juventude 21 23 6 3 14 19 45 -26

19. Fortaleza 18 23 4 6 13 23 38 -15

20. Sport 14 22 2 8 12 16 34 -18

