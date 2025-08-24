LA NACION

Ramos conecta sencillo de dos carreras en la 9ª y los Gigantes remontan 4-3 ante Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — El boricua Heliot Ramos conectó un sencillo de dos carreras contra Trevor Megill con dos outs en la novena entrada y los Gigantes de San Francisco se recuperaron para vencer el domingo 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Gigantes estaban abajo 3-2 cuando Matt Chapman conectó un doble al inicio y el venezolano Luis Matos logró un sencillo con un out en la novena. Megill ponchó al bateador emergente dominicano Rafael Devers antes de dar un boleto a Jung Hoo Lee para llenar las bases.

Megill (5-3) ha desperdiciado tres de sus últimas cuatro oportunidades de salvamento, aunque esta fue la primera vez que los Cerveceros terminaron perdiendo el juego.

Ryan Walker permitió un sencillo con dos outs a Sal Frelick en la parte baja de la novena antes de ponchar al bateador emergente Anthony Seigler para lograr su undécimo salvamento. El venezolano José Buttó (4-3) lanzó una octava entrada sin carreras para llevarse la victoria.

Por los Gigantes, el dominicano Willy Adames de 3-2. El venezolano Wilmer Flores de 4-1 con una anotada.

Por los Cerveceros, el venezolano Andruw Monasterio de 3-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

