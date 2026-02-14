Ramos de dinero rivalizan con flores como codiciadas muestras de amor en Zimbabue por San Valentín

HARARE, Zimbabue (AP) — La liquidez como afecto y la basura como símbolo de un amor duradero. Desde ramos confeccionados con billetes hasta regalos con forma de corazón forjados con chatarra reciclada, el romance en Zimbabue está adoptando formas sorprendentemente inventivas, reflejo de la vida en una economía donde el efectivo reina y la sostenibilidad adquiere un nuevo valor social.

Se dice que el amor no se puede comprar. Pero, desde floristas en mercados tradicionales hasta vendedores en redes sociales que buscan llamar la atención en TikTok, los billetes enrollados y sujetos con alfileres para parecer un ramo de flores rivalizan cada vez más con las flores frescas como los obsequios más codiciados del Día de San Valentín en el país del sur de África.

“Por favor Dios, haz que mi amor vea esto”, comentó una usuaria de TikTok bajo un video que anunciaba relucientes arreglos de dinero y flores. Otro escribió: “Que este ramo me encuentre en el nombre de Jesús, amén”.

Efectivo como cortejo

En un mercado de flores con décadas de antigüedad en la capital, Harare, Tongai Mufandaedza, un florista, arma con paciencia uno de esos “ramos de dinero”. Con adhesivo y varillas de bambú, dobla billetes nuevos de US$50 en formas cónicas decorativas, entretejiéndolos con tallos de rosas blancas.

A medida que se acerca el Día de San Valentín, espera que el negocio se dispare.

“El mercado ha mejorado gracias a los ramos de dinero”, afirmó Mufandaedza, quien ha trabajado en el mayor mercado de flores del país durante tres décadas.

“El Día de San Valentín vamos a tener más, más, más clientes, porque esto es algo que está de moda. Todo el mundo quiere impresionar”, señaló, y luego envolvió el arreglo con papel rojo brillante y listones.

Entre quienes recorrían el mercado estaba Kimberleigh Kawadza. Su preferencia era clara.

“A la persona que se le ocurrió la tendencia, sólo puedo dedicarle un aplauso. Hizo un buen trabajo”, manifestó la joven de 23 años. “Es una forma de apreciar a mi pareja, para mí es un 100, es un 100”.

Romance práctico

Aunque la Generación Z está impulsando la fiebre, Mufandaedza indicó que la demanda se está extendiendo entre generaciones. Algunos padres, añadió, incluso compran ramos de dinero para sus hijas “para que no caigan en la presión de grupo y se sientan tentadas a irse con sugar daddies que pueden atraerlas con regalos así”.

Los precios varían mucho. Los ramos pequeños pueden contener apenas US$10, mientras que los arreglos grandes pueden llegar a miles. En algunos casos, incluso resultan más baratos que los regalos florales tradicionales.

Un ramo de billetes de dólar con un valor total de US$10 se vende en US$25, mientras que un ramo de 10 rosas rojas de buena calidad cuesta entre US$35 y US$40, explicó. Muchos preguntan “¿dónde está el dinero?” si Mufandaedza entrega un ramo de flores sin un diseño con efectivo, comentó.

A diferencia de los regalos florales tradicionales, el atractivo de los ramos de dinero es práctico y romántico para la realidad económica de Zimbabue, donde la liquidez suele tener un valor más inmediato que el lujo.

“A la gente todavía le encantan las flores, pero cuando ven los billetes encima, el amor se siente más intenso y el gesto aún más significativo. La supervivencia importa más en estos tiempos difíciles y el dinero desempeña un papel mayor”, sostuvo.

El dólar estadounidense ha dominado las transacciones desde que la hiperinflación obligó a las autoridades a abandonar la moneda local en 2009. Aunque Zimbabue desde entonces ha reintroducido su propia moneda, el dólar sigue siendo legal y predominante.

Como los billetes nuevos escasean, los billetes estadounidenses gastados y maltratados, a los que a veces se alude en broma como “veteranos de guerra”, difícilmente sirven para ramos decorativos, lo que ha dado pie a negocios de emprendedores que suministran billetes limpios de reemplazo a cambio de una comisión.

Zimbabue no es el único que coquetea con la fusión de efectivo y cortejo. Los ramos de dinero también han aumentado en popularidad en otras partes de África, como Kenia, uno de los mayores exportadores de flores del mundo.

Antes del Día de San Valentín, el banco central de Kenia advirtió sobre duras sanciones de hasta siete años de prisión por doblar, engrapar o pegar billetes para convertirlos en ramos, con el argumento de que los billetes dañados alteran los sistemas de manejo de efectivo y violan las leyes contra la mutilación del dinero. Tal directriz desató un animado debate en internet, y los críticos acusaron a los reguladores de excederse.

Amor hecho de chatarra

En Zimbabue no existen restricciones de ese tipo. Pero para algunos, el amor está encontrando expresión no sólo a través del efectivo, sino también mediante basura reciclada convertida en recuerdos.

En un centro comercial exclusivo de Harare, llaveros de aluminio con forma de corazón, collares, bandejas y soportes para vino elaborados con chatarra recuperada estaban alineados junto a chocolates y cajas de regalo en Simpli Simbi, una tienda de decoración y obsequios. “Simbi” significa metal en el idioma shona local.

“Estamos tomando algo que antes no era querido, lo pulimos y lo volvemos hermoso como un regalo para alguien que pueda atesorarlo para siempre”, explicó Stephanie Charlton, fundadora de la tienda.

Charlton contó que su base de clientes, antes dominada por turistas y zimbabuenses de la diáspora, es cada vez más local debido al aumento de la conciencia ambiental.

En una zona industrial cercana, su fundición estaba repleta de radiadores de autos desechados, rines y chatarra recogida en las orillas de las carreteras y en vertederos, para ser fundida en un horno abierto y transformada en regalos hechos a mano.

“A las mujeres les encantan los chocolates y las flores, pero eso está aquí hoy y mañana ya no”, comentó Charlton, una exexportadora de horticultura que ahora emplea a 20 personas.

“Esto es algo que hemos recolectado y que estaría llenando un basurero. Pero lo hemos convertido en algo hermoso que puedes regalar a alguien para mostrarle que lo atesoras. Hay un significado detrás, hay una historia que contar con cada pieza”.

La periodista de The Associated Press Evelyne Musambi contribuyó a este despacho desde Nairobi, Kenia.

The Associated Press recibe apoyo financiero de la Fundación Gates para la cobertura de salud global y desarrollo en África. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.