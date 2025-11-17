Rams logran cuatro intercepciones y Seahawks fallan gol de campo final en triunfo de LA 21-19

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kamren Kinchens consiguió dos de las cuatro intercepciones de los Rams, Matthew Stafford lanzó dos pases de anotación y Los Ángeles resistió para vencer 21-19 a los Seahawks de Seattle el domingo, logrando su quinta victoria consecutiva.

Jason Myers pateó desviado un intento de gol de campo de 61 yardas cuando el tiempo expiró, permitiendo a los Rams (8-2) sobrevivir a la furiosa remontada tardía de los Seahawks.

La defensiva de Seattle logró una rápida detención después de que Kenneth Walker III se lanzara para el primer touchdown de los Seahawks con 2:23 por jugar.

El excelente despeje de Ethan Evans salió fuera de los límites en la yarda uno de Seattle con 1:41 restante, pero Sam Darnold se recuperó de su difícil tarde y llevó a los Seahawks hasta el medio campo. Rashid Shaheed hizo una recepción en la yarda 43 de los Rams antes de pedir un tiempo muerto con un segundo en el reloj de juego.

Myers había logrado cuatro goles de campo anteriormente, pero se quedó muy corto en el último intento, que habría igualado su récord personal.

Davante Adams tuvo su décima recepción de touchdown y Kyren Williams corrió para 91 yardas y un touchdown para los Rams, quienes compensaron una actuación ofensiva inconsistente al forzar a Darnold a su primer juego con cuatro intercepciones desde 2019.

Kinchens igualó su actuación de dos intercepciones en la victoria de los Rams en tiempo extra en Seattle la temporada pasada, mientras que Cobie Durant y Darious Williams también lograron intercepciones en la segunda mitad.

Darnold pasó para 279 yardas para los Seahawks (7-3), cuya notable racha de diez victorias consecutivas como visitantes terminó.

