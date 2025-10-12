Rams vencen 17-3 a Ravens sin Lamar Jackson y dejan a Baltimore con récord de 1-5

OWINGS MILLS, Maryland, EE. UU. (AP) — Los Rams de Los Ángeles terminaron la primera mitad con un bloqueo en la línea de gol y luego Matthew Stafford los guio a un par de touchdowns para comenzar el tercer cuarto consiguiendo una victoria de 17-3 el domingo sobre los Ravens de Baltimore.

Los Rams (4-2) no estuvieron en su mejor momento, pero no lo necesitaron contra un equipo de Baltimore en caída libre que estuvo sin el quarterback lesionado Lamar Jackson por segundo fin de semana consecutivo. Los Ravens (1-5) lograron un gol de campo en su primera serie y nada más.

El marcador estaba empatado a tres al final de la primera mitad cuando los Ravens tenían primera y gol desde la yarda cuatro. Después de que Derrick Henry corriera hasta la yarda uno, Baltimore intentó dos jugadas consecutivas de empuje con el ala cerrada Mark Andrews alineándose como mariscal de campo y avanzando. Ninguna funcionó y luego Henry fue detenido en cuarta oportunidad.

Kyren Williams puso a Los Ángeles por delante con una carrera de anotación de tres yardas en el tercero. Después de que Zay Flowers de Baltimore perdiera el balón, los Rams rápidamente lo convirtieron en 17-3 con un pase de touchdown de ocho yardas de Stafford a Tyler Higbee.

Cooper Rush completó 11 de 19 para 72 yardas con una intercepción y un balón suelto perdido antes de ser reemplazado por Tyler Huntley en el cuarto.

El receptor estrella Puka Nacua salió en el segundo cuarto con una lesión en el pie, pero regresó para los Rams en el tercero.

Solo cuatro equipos han logrado llegar a los playoffs después de comenzar 1-5, y eso es lo que los Ravens tendrán que hacer ahora, aunque la temporada regular es más larga ahora que lo fue para esos cuatro equipos.

