Ramsden, del BoE, prevé que la inflación se acercará al objetivo al debilitarse el mercado laboral

29 sep (Reuters) -

El subgobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, dijo el lunes que el mercado laboral británico se había debilitado y que el crecimiento salarial se estaba normalizando, lo que le hacía confiar en que la inflación volvería a situarse dentro del objetivo del BoE. "Hemos visto que el mercado laboral sigue relajándose y que el crecimiento de los salarios se está normalizando, y creo que esto apoya la continuación del proceso de desinflación subyacente. Y eso afianza mi opinión sobre las perspectivas de inflación", dijo Ramsden en una mesa redonda organizada por el Banco Central Europeo en Fráncfort.

Ramsden añadió que veía margen para una mayor reducción de los tipos de interés. (Redacción de William Schomberg; edición de David Milliken; edición en español de Jorge Ollero Castela)