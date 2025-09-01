Ramsey da agónico triunfo a Pumas sobre Atlas en el fútbol mexicano

Con un gol del galés Aaron Ramsey en tiempo de compensación, los Pumas vencieron 1-0 al Atlas este domingo en partido de la séptima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano jugado en el estadio Olímpico Universitario.

Ramsey comenzó el partido en el banco de suplentes y entró al campo al minuto 74 como relevo del panameño Adalberto Carrasquilla.

El mediocampista galés marcó su primer gol en México con un remate dentro del área chica tras el cobro de un tiro de esquina por derecha.

En medio de un aguacero, los Pumas lograron su segunda victoria y llegaron a nueve puntos. El Atlas se quedó con cinco unidades al sufrir su cuarta derrota.

La jornada se cerraba más tarde en el estadio Caliente, donde el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu recibía al Necaxa dirigido por el argentino Fernando Gago.

Esta séptima fecha se puso en marcha el viernes. En el estadio Cuauhtémoc, con un triplete del español Sergio Canales, el Monterrey venció 4-2 al Puebla.

Con su sexto triunfo consecutivo, los Rayados del Monterrey del defensa español Sergio Ramos llegaron a 18 puntos y se confirmaron como líderes. La Franja del Puebla se quedó como colista con cuatro unidades.

El campeón Toluca derrotó a domicilio 3-1 al Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras.

Durante la actividad sabatina, el Guadalajara del director técnico argentino Gabriel Milito reavivó su crisis de resultados al perder 2-1 como local en el estadio Akron ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón, que logró su quinta victoria al hilo.

A puerta cerrada en el estadio Ciudad de los Deportes, el América se impuso 2-0 al Pachuca; el segundo gol de las Águilas fue anotado por el atacante francés Allan Saint-Maximin.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Juárez-Mazatlán 1-0

Atlético San Luis-Toluca 1-3

Puebla-Monterrey 2-4

-Sábado:

León-Querétaro 3-0

Santos-Tigres 1-0

Guadalajara-Cruz Azul 1-2

América-Pachuca 2-0

-Domingo:

Pumas-Atlas 1-0

Tijuana-Necaxa Más tarde

str/cl