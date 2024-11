Ramsey reflexiona sobre sus ‘increíbles’ años en con los Rams antes enfrentamiento

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — El cornerback de los Dolphins, Jalen Ramsey, describió a Los Ángeles como un segundo hogar para él.

Tiene familia allí. Su hija nació allí. Y ese es el lugar donde tiene algunos de los mejores recuerdos de su carrera.

“En un momento dejó de gustarme tanto el fútbol, luego me transfirieron a Los Ángeles, eso cambió drásticamente todo para mí”, dijo Ramsey el sábado. “Es increíble, toda mi experiencia en LA. Literalmente no tengo nada malo que decir sobre LA o mi tiempo en LA en absoluto.”

El cornerback All-Pro regresará a Los Ángeles cuando los Dolphins enfrenten el lunes a los Rams. Será la primera vez que Ramsey enfrente al equipo con el que ganó un Super Bowl en la temporada 2021.

Ramsey, a quien los Rams traspasaron a Miami antes de la campaña 2023, dijo que ciertamente no hará del juego algo personal, especialmente porque es una victoria obligatoria en la mente de muchos jugadores de los Dolphins.

Miami (2-6) está tratando de poner fin a una racha de tres derrotas y viene de dos caídas por goles de campo en el último momento.

“Aprovecharé el momento para ver a algunos de mis excompañeros”, dijo Ramsey, “muchos chicos con los que todavía hablo y que me contactaron esta semana. No les he respondido. Tomaré un momento para saludar a todo el personal de apoyo que estaba en Los Ángeles, con quienes construí muchas buenas relaciones, el personal de entrenamiento, el personal de equipo. Pero voy a mantener lo principal, lo principal.”

Los Rams adquirieron a Ramsey a mediados de la temporada 2019 después de que su relación con los Jaguars de Jacksonville, quienes lo seleccionaron en el quinto lugar del draft de 2016, se deteriorara. Solicitó un traspaso después de pasar los primeros cuatro años de su carrera en Jacksonville.

El seis veces seleccionado al Pro Bowl tuvo 77 tacleadas, cuatro intercepciones y un máximo en su carrera de nueve tacleadas para pérdida durante la temporada del Super Bowl que ganó con los Rams. Fue seleccionado al primer equipo All-Pro esa temporada a pesar de jugar con un esguince en las articulaciones en ambos hombros.

“Definitivamente fue una tortura”, reconoció Ramsey. “Cada semana trabajaba para recuperar mi cuerpo a una base establecida. Luego, durante el juego, lo desgarraba de nuevo y luego intentaba construirlo hasta un punto establecido para el próximo juego, y luego lo desgarraba de nuevo. Fue duro pero teníamos un gran equipo. Teníamos grandes entrenadores, pudimos prepararnos bien, pudimos entrenar bien. Harás eso si amas este juego, lo cual hago, así que todo estuvo bien.”

Ramsey tuvo un máximo en su carrera de 88 tacleadas en 2022 antes de ser enviado a Miami cuando comenzaron su reconstrucción. Los Rams no querían necesariamente perder a Ramsey, ni al receptor abierto Odell Beckham Jr., quien tuvo una recepción de touchdown en el Super Bowl pero se rompió el ligamento anterior cruzado en el juego. Pero después de años de traer jugadores de renombre y sus grandes contratos, Los Ángeles dejó ir a las dos estrellas para construir hacia el futuro.

“Simplemente sabías que... no quiero decir que el reloj marcó la medianoche, pero el núcleo, ese equipo, esa clase senior, simplemente no duraría para siempre”, dijo el gerente general de los Rams, Les Snead.

Ramsey desde entonces ha sido una piedra angular para la defensa de los Dolphins, que lo ha utilizado en una mezcla de coberturas en todo el campo. Tiene 29 tacleadas, cuatro pases defendidos y una intercepción para la defensa contra pases, que ocupa el cuarto lugar de los Dolphins.

Está permitiendo solo 10.9 yardas por recepción con cinco presiones en ocho blitzes.

“Una de sus superpotencias es que tiene mucho conjunto de habilidades en un cuerpo único”, dijo el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel. “Así que está expuesto a mucho fútbol. Sabe mucho sobre diferentes técnicas y fundamentos de los jugadores defensivos, pero también tiene una opinión fuerte sobre los jugadores ofensivos: en qué son buenos y a qué son vulnerables”.

McDaniel, el coordinador defensivo Anthony Weaver y muchos de los compañeros de equipo de Ramsey a menudo dicen que tiene un alto coeficiente intelectual futbolístico. Ramsey dijo que eso es simplemente un producto de su amor por el fútbol.

“Todo lo que hago en términos de preparación, en términos de aprender más sobre el juego, estudiar el juego”, dijo, “todo simplemente proviene de mi obsesión con él.”

Notas: El tackle derecho titular Austin Jackson tiene una lesión en la rodilla y no jugará el lunes. Probablemente Kendall Lamm lo reemplace.

El receptor Tyreek Hill está gestionando una lesión en la muñeca, pero está “haciendo todo lo posible para jugar”, dijo McDaniel. Hill no practicó el viernes ni el sábado y está listado como cuestionable.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

