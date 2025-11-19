Randy Jones, primer ganador del Cy Young de los Padres de San Diego, muere a los 75 años

Randy Jones, el lanzador zurdo que ganó el premio Cy Young en 1976 con los Padres de San Diego como parte de su carrera de diez años en las Grandes Ligas, falleció. Tenía 75 años.

Jones murió el martes, según información que los Padres dieron el miércoles, pero no revelaron el lugar o la causa.

Jones lanzó ocho temporadas para San Diego y dos para los Mets de Nueva York, logrando un récord de 100-123 con una efectividad de 3,42. Aún mantiene los récords de la franquicia de los Padres con 253 aperturas, 71 juegos completos, 18 blanqueadas y 1.766 entradas lanzadas.

Jones fue uno de los mejores lanzadores de las mayores en 1975 y 1976, siendo elegido dos veces al Juego de Estrellas y convirtiéndose en el primer jugador en ganar el Cy Young con los Padres, que comenzaron a jugar como equipo de expansión en 1969.

Terminó segundo en la votación del Cy Young detrás de Tom Seaver en 1975 después de lograr un récord de 20-12 con una efectividad de 2,24, para liderar la Liga Nacional, con unos Padres que ganaron solo 71 juegos.

Jones ganó el premio un año después, con 22 victorias para un equipo que ganó 73 partidos lanzando 315 entradas y un tercio en 40 aperturas, incluyendo 25 juegos completos, todas estas estadísticas lideraron Las Mayores.

Cada vez que Jones lanzaba, incrementaba la asistencia para los jóvenes Padres. Los fanáticos apreciaban su estatura de hombre común y sus habilidades de lanzamiento ingeniosas, y apareció en la portada de Sports Illustrated.

Obtuvo el salvamento en el Juego de Estrellas de 1975, y consiguió la victoria para la Liga Nacional en 1976. Nunca recuperó su mejor forma después de lesionarse el brazo durante su última apertura de 1976, pero permaneció como abridor hasta 1982 con los Mets.

Jones era un especialista en roletazos que dependían del engaño y el control en lugar de la velocidad, lo que le valió el apodo de "Junkman". Sus estadísticas de carrera reflejan una era pasada del béisbol: fue abridor en 285 juegos y lanzó 1.933 entradas en su carrera de diez años, pero registró solo 735 ponches, incluyendo solo 93 en su temporada de Cy Young.

"Randy fue una piedra angular de nuestra franquicia durante más de cinco décadas", dijeron los Padres en un comunicado. "Su impacto y popularidad solo crecieron en su carrera posterior, convirtiéndose en un tremendo embajador para el equipo y un verdadero favorito de los fanáticos. Cruzarse con RJ y hablar de béisbol o de la vida era una alegría para todos los que tuvieron la suerte de pasar tiempo con él. Randy estaba comprometido con San Diego, los Padres y su familia. Fue un gigante en nuestras vidas y en la historia de nuestra franquicia."

Nacido en el Condado de Orange, Jones regresó a San Diego después de que terminó su carrera como jugador y se convirtió en una de las caras de la franquicia. Un restaurante de barbacoa que lleva su nombre se estableció en el antiguo hogar de los Padres, el Qualcomm Stadium, y luego se trasladó al Petco Park junto con el equipo.

Jones anunció en 2017 que tenía cáncer de garganta, probablemente como resultado de su uso prolongado de tabaco de mascar durante su carrera. Anunció que estaba libre de cáncer en 2018.

El número 35 de Jones fue retirado por los Padres en 1997, y se unió al Salón de la Fama del equipo en 1999.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes