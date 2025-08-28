Rangers consiguen 3 jonrones de 3 carreras y trituran 20-3 a Angelinos

ARLINGTON, Texas, EE. UU. (AP) — El cubano Adolis García, Joc Pederson y Kyle Higashioka conectaron sendos vuelacercas de tres carreras y los Rangers de Texas aplastaron el miércoles 20-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Corey Seager disparó también un cuadrangular, su 21ro de la campaña, con lo que lidera al equipo.

El 17º jonrón de García destacó en una primera entrada de cuatro carreras, Pederson puso la situación 7-1 en la segunda con su séptimo jonrón de la campaña y Seager añadió un cuadrangular de dos carreras en la cuarta.

El 10º jonrón de Higashioka, para una ventaja de 20-3, llegó en el último de 21 lanzamientos —todos entre 30 y 40 mph— por parte del venezolano Oswald Peraza, quien se trasladó al montículo desde la primera base en la séptima y permitió ocho carreras mientras conseguía apenas un out.

Los primeros tres vuelacercas fueron contra Jack Kochanowicz, convocado desde la sucursal de la Triple-A en Salt Lake antes del juego para su 23ª apertura en su tercera etapa con los Angelinos esta temporada.

Kochanowicz (3-11) permitió 11 carreras —diez limpias—. Ambos números fueron los máximos de su carrera, en un trabajo de tres innings y un tercio.

La efectividad del derecho desmejoró a 6,81.

Jacob Webb (5-4) lanzó un episodio y dos tercios sin permitir carreras después de que Jacob Latz comenzó un juego de bullpen en lugar de Nathan Eovaldi, quien ingresó a la lista de lesionados un día después de que los Rangers informaron que probablemente la temporada del derecho había terminado debido a una distensión en el manguito rotador.

Por los Angelinos, el boricua Matthew Lugo de 1-0. Los venezolanos Luis Rengifo de 3-0, Peraza de 3-0 con una anotada.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 3-2 con una anotada y dos producidas. El cubano García de 6-4 con tres anotadas y cinco remolcadas. Los mexicanos Rowdy Téllez de 4-1 con una anotada, Alejandro Osuna de 4-1 con una anotada.