GLASGOW, Escocia (AP) — Rangers dejó ir dos veces la ventaja y empató 2-2 con el PSV Eindhoven el martes, en el duelo de ida del playoff de clasificación a la Liga de Campeones.

El capitán del PSV Luuk de Jong anotó con un cabezazo a los 80 minutos —aunque pareció no darse cuenta del contacto— para que el campeón de la Copa Europea en 1988 empatara por segunda vez en el partido.

El club holandés será anfitrión la próxima semana en el duelo de vuelta.

En otros encuentros, Royal Antwerp resistió pese a quedarse con 10 hombres a los 50 minutos y venció por 1-0 al AEK de Atenas.. Copenhague venció 1-0 al debutante polaco Raków Częstochowa.

Los duelos de vuelta se realizarán el 30 de agosto y los ganadores avanzarán a la lucrativa fase de grupos de 32 equipos. El sorteo se realizará al día siguiente en Mónaco.

Rangers y PSV terminaron otra vez empatados 2-2 en Glasgow, mismo marcador que firmaron hace un año en el playoff. En esa ocasión Rangers ganó por 1-0 en Eindhoven.

El club escocés se fue al frente a los 45 minutos gracias a un tanto del delantero senegalés Abdallah Sima, quien disparó por encima del portero Walter Benítez. Ibrahim Sangaré se resarció de un error a la defensiva y empató a los 61 minutos.

Rangers se volvió a ir arriba a los 76 minutos, cuando el suplente Rabbi Matondo disparó tras un contraataque. La ventaja duró sólo cuatro minutos antes de que el veterano De Jong anotara.

Otro delantero holandés, Vincent Janssen le dio el triunfo a Antwerp en el primer duelo del equipo en una copa europea desde 1957.

Copenhague protegió la ventaja que obtuvo tras nueve minutos cuando el defensa del Raków, Bogdan Racovițan desvió un centro a su propia portería.

Otros tres duelos de ida se llevarán a cabo el miércoles: Maccabi Haifa vs. Young Boys, Molde vs. Galatasaray y Braga vs. Panathinaikos.