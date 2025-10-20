Rangers nombra al joven entrenador alemán Danny Röhl

El joven entrenador alemán Danny Röhl, de 36 años, sin club desde el pasado verano (europeo), fue contratado este lunes por el Rangers, el histórico club de Escocia inmerso en una crisis deportiva.

El gigante de Glasgow buscaba desde hace dos semanas un sucesor para Russell Martin, destituido a comienzos de octubre por los pobres resultados del equipo.

Con él, el Rangers sólo ganó uno de siete partidos de liga, no logró superar las previas de la Champions League, y perdió sus dos primeros partidos de Europa League.

Es en esa competición donde se estrenará Röhl, el jueves en Noruega ante el Brann Bergen.

El alemán sólo cuenta con una experiencia como entrenador principal, con el Sheffield Wednesday de la segunda división inglesa. Ocupó el puesto de octubre de 2023 al verano de 2025.

Anteriormente había sido adjunto de Ralph Hasenhuttl en el Leipzig alemán y el Southampton inglés, antes de serlo de Hansi Flick en el Bayern de Múnich y en la selección alemana durante el Mundial 2022.

Es "un entrenador ambicioso que comparte la sed de progreso y de éxito del club. Su experiencia al más alto nivel, en entornos de gran presión, lo convierten en la persona ideal para responder a nuestras expectativas", dijo Andrew Cavenagh, presidente del Rangers.

El Rangers ocupa el sexto puesto en el campeonato de Escocia, con 9 puntos en ocho fechas, 13 puntos menos que el actual líder Heart of Midlothian.

