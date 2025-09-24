LA NACION

Rangers pierden 4-1 ante Mellizos y quedan fuera de playoffs tras octava derrota consecutiva

ARLINGTON, Texas (AP) — Zebby Matthews permitió su única carrera con un jonrón de apertura mientras lanzaba siete entradas el martes por la noche para los Mellizos de Minnesota para conseguir una victoria de 4-1 sobre los Rangers de Texas, quienes perdieron su octavo juego consecutivo y fueron eliminados de la contienda por los playoffs.

Los Rangers (79-78) estaban a dos juegos del liderato de la AL Oeste el 13 de septiembre y en plena lucha por el comodín después de un período de 13-3 con un par de rachas ganadoras de seis juegos. No han ganado desde entonces y cayeron a cinco y medio juegos detrás de Houston por el último puesto de playoffs de la Liga Americana con cinco juegos restantes.

El noveno jonrón de Joc Pederson le dio a Texas la ventaja rápida. Matthews (5-6) permitió solo tres sencillos después de eso y ponchó a seis sin dar bases por bolas, igualando la más larga de sus 25 aperturas en su carrera.

Patrick Corbin (7-11), el primero de seis lanzadores de Texas, permitió dos carreras en cuatro hits en tres y dos tercios entradas.

Cole Sands trabajó un noveno 1-2-3 para su tercer salvamento.

Por los Mellizos, el boricua Christian Vázquez de 1-1.

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 3-1. El dominicano Ezequiel Duran de 3-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

