Rangers traspasan a Marcus Semien a Mets por Brandon Nimmo y US$ en efectivo

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Los Rangers de Texas han intercambiado al segunda base ganador del Guante de Oro, Marcus Semien, a los Mets de Nueva York a cambio del jardinero Brandon Nimmo y dinero en efectivo.

El acuerdo anunciado el lunes pone fin a la carrera de diez años de Nimmo con los Mets. Una persona con conocimiento del acuerdo le dijo a LA NACION que Nimmo aceptó renunciar a la cláusula de no intercambio en el contrato por US$162 millones por ocho años que firmó después de convertirse en agente libre por primera vez tras la temporada 2022. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque ese detalle no fue divulgado.

Nimmo tiene salarios anuales de US$20,25 millones cada temporada hasta 2030, y el bateador zurdo de 32 años recibirá un bono adicional de un millón de los Mets por renunciar a la cláusula de no intercambio. Como parte del intercambio, los Mets enviarán a Texas cinco millones antes del 18 de septiembre.

Semien tiene tres temporadas y US$72 millones restantes en el contrato de US$175 millones por siete años que firmó con los Rangers en diciembre de 2021. Eso fue al mismo tiempo que, también en la agencia libre, añadieron al campocorto MVP de la Serie Mundial Corey Seager con un contrato de US$325 millones por diez años.

Eso ayudó a los Rangers a ganar su único título de la Serie Mundial en 2023. Pero ese fue el único récord ganador en las últimas nueve temporadas para el equipo que este año terminó .500 (81-81) por primera vez en la historia de la franquicia.

El jardinero cubano Adolis García, el receptor ambidiestro Jonah Heim y el relevista derecho Josh Sborz, otros tres jugadores que tuvieron roles significativos en el campeonato de la Serie Mundial, se convirtieron en agentes libres el viernes cuando los Rangers no les ofrecieron contratos para 2026.

Semien, de 35 años, ganó su segundo Guante de Oro esta temporada, aunque se perdió las últimas 5 1/2 semanas, sin volver a jugar después de golpear una pelota con su pie el 20 de agosto. Esa fue solo la segunda vez en sus 13 temporadas en las Grandes Ligas que ha estado en la lista de lesionados.

Antes de esa lesión, Semien solo había perdido seis de los 615 juegos de los Rangers desde que se unió a ellos antes de la temporada 2022. Bateó .230 con 15 jonrones, 62 carreras impulsadas y 62 carreras anotadas en 127 juegos este año, y .249 con 93 jonrones y 319 carreras impulsadas en sus cuatro temporadas en Texas.

En 1.629 juegos de carrera con los Medias Blancas de Chicago (2013-14), Oakland (2015-20), Toronto (2021) y Texas, el tres veces All-Star tiene un promedio de bateo de .253 con 253 jonrones y 801 carreras impulsadas. Estableció máximos de carrera con 45 jonrones y 102 carreras impulsadas en su única temporada con los Azulejos antes de ir a Texas en la agencia libre.

Nimmo fue seleccionado en el puesto 13 en general de la escuela secundaria por los Mets en el draft amateur de 2011. Tiene un porcentaje de embasado de carrera de .364, incluyendo 583 aperturas como primer bate. Ha anotado al menos 81 carreras en cada una de las últimas tres temporadas desde un máximo de carrera de 102 en 2022.

La mayoría de sus turnos al bate esta temporada fueron desde el medio del orden de bateo, y bateó .262, el mismo que su promedio de carrera, con máximos de temporada de 25 jonrones y 92 carreras impulsadas en 155 juegos. Tiene 135 jonrones y 463 carreras impulsadas en sus 1.066 juegos.

Ron Blum informó desde Nueva York.

