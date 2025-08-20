Rapero de Kneecap en tribunal de Londres por “terrorismo”

La milicia chiita libanesa creada y financiada por Irán, Hezbolá, está incluida en la lista negra del Reino Unido de organizaciones terroristas.

Liam O'Hanna, de 27 años, quien actúa bajo el nombre artístico de Mo Chara, fue recibido en el juzgado por cientos de fans y activistas que portaban banderas palestinas e irlandesas, así como carteles con la leyenda "Liberen a Mo Chara".

Scotland Yard ha impuesto condiciones que limitan la posibilidad de manifestarse frente al juzgado para "evitar graves desórdenes".

Al igual que en una vista anterior, Mo Chara estaba envuelto en una keffiyeh palestina y tuvo que abrirse paso entre la multitud de simpatizantes, que coreaban, entre otras cosas, "¡Alto a la persecución política!".

El juicio se celebra en medio de una intensa controversia en el Reino Unido por las medidas introducidas por el gobierno laborista de Keir Starmer contra las manifestaciones propalestinas.

Kneecap ya había sido blanco de ataques del gobierno en varias ocasiones, incluyendo su reciente actuación en el famoso festival de música de Glastonbury, donde, entre otras cosas, el dúo de punk-rap Bob Vylan fue investigado por la policía por gritar una consigna contra el ejército israelí por sus operaciones en Gaza.

Más de 700 personas, entre ellas muchas personas mayores, han sido detenidas durante manifestaciones en apoyo del grupo Palestine Action desde su ilegalización a principios de julio en virtud de la Ley Antiterrorista de 2000. (ANSA).