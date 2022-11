Rapero takeoff muere en un tiroteo en houston: reporte

ATLANTA, 1 nov (Reuters) - Takeoff, miembro del grupo de rap Migos, murió tras recibir un disparo en una fiesta celebrada en Houston en la madrugada del martes, de acuerdo a reportes de prensa.

Otras dos personas resultaron heridas, dijo el portavoz de la policía John Cannon.

El sitio web de Rolling Stone y TMZ dijeron que Takeoff, de 28 a√Īos y cuyo nombre real es Kirshnik Khari Ball, fue asesinado. TMZ cit√≥ fuentes de las fuerzas del orden y m√ļltiples testigos al informar el deceso de Takeofff.

Un segundo miembro de Migos -Quavo, de 31 a√Īos y cuyo nombre real es Quavious Keyate Marshall- tambi√©n estaba en la fiesta pero no result√≥ herido, inform√≥ Rolling Stone. Un tercer miembro - Offset, primo de Takeoff y cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus - no estaba all√≠.

El influyente tr√≠o de hip hop de la zona de Atlanta es conocido por sus singles "Versace", Fight Night" y "Look at My Dab". (Reporte de Rich McKay; Editado en espa√Īol por Javier Leira)

Reuters