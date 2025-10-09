Raphael cancela, “por motivos médicos”, el concierto que iba a ofrecer este sábado en San Sebastián
San Sebastián, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
Raphael cancela, "por motivos médicos", el concierto que iba a ofrecer este sábado en el auditorio Kursaal de San Sebastián en el marco de su gira 'Raphaelísimo'. Esta actuación, programada por la promotora The Boy on Stage, estaba prevista para este sábado a las 21.00 horas. Raphael ya canceló esta semana otras dos de sus actuaciones en Zamora y Murcia por su estado de salud debido a "una bronquitis", según él mismo explicó a través de sus perfiles en redes sociales. Por el momento no se sabe si la actuación de San Sebastián se trasladará a otra fecha.
