Raphaël varane, exdefensor de francia y del real madrid, anuncia su retiro del fútbol

25 sep (Reuters) -

El defensa francés Raphaël Varane, ganador de la Copa Mundial, anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional a los 31 años.

Varane, que jugó 360 partidos con el Real Madrid y ganó tres títulos de LaLiga y cuatro trofeos de la Liga de Campeones antes de fichar por el Manchester United de la Premier League en 2021, fichó por el Como en julio, pero sufrió una lesión de rodilla en su debut con el club de la Serie A.

"Me he caído y levantado mil veces y esta vez es el momento de parar y colgar las botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley", escribió Varane en una publicación en Instagram, en referencia a la FA Cup ganada por el United en mayo.

"No me arrepiento de nada, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado siquiera, pero, más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de que, pase lo que pase, me he ceñido a mis principios de ser sincero y he intentado dejar todas partes mejor de lo que las encontré". (Reporte de Aadi Nair en Nashik, India; edición de Alexandra Hudson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

