Raphael Veiga firma su primer gol en México e impulsa triunfo del América

El talentoso mediocampista brasileño Raphael Veiga marcó su primer gol en México e impulsó el triunfo del América por 4-0 sobre el Puebla este viernes en la séptima fecha del Clausura 2026, mientras que el Pachuca se impuso 2-1 a Tigres con anotación de Robert Kenedy.

Veiga, el gran fichaje del América para este torneo, jugó por primera vez como titular con las Águilas dirigidas por el brasileño André Jardine.

Pasaron 112 minutos para que el exjugador del Palmeiras marcara su primer gol en la liga mexicana.

Además de Veiga (43'), Isaías Violante (61'), el chileno Víctor Dávila (78') y el colombiano José Zúñiga (87') anotaron en el holgado triunfo del América que llegó a 11 puntos para colocarse en sexto lugar.

Las Águilas de Jardine llegaron a este partido en el estadio Cuauhtémoc con la presión de ser la peor ofensiva del torneo con apenas tres goles.

Asimismo, la escuadra americanista no había podido anotar en los tres partidos anteriores que jugó de visita.

La Franja del Puebla del entrenador español Alberto Espigares se quedó con cinco unidades en la decimocuarta posición, y ahora es el peor ataque de la liga con cuatro goles.

- Gol espectacular de Kenedy -

En el primer partido de la jornada, con un espectacular gol del brasileño Robert Kenedy, el Pachuca venció 2-1 de atrás y de visita sobre Tigres .

Kenedy inició el partido en el banco de suplentes e ingresó al minuto 73, para marcar el gol de la victoria a dos minutos del final del tiempo regular con un soberbio remate desde casi la media cancha.

El exjugador del Fluminense y Chelsea se apoderó de la pelota en la propia cancha del Pachuca por el sector izquierdo, atravesó la línea media y sacó un zurdazo a unos 50 metros al ver adelantado al portero argentino Nahuel Guzmán.

Los Tuzos, que dirige el argentino Esteban Solari, lograron de esta manera su tercera victoria consecutiva, alargaron su racha de partidos sin perder a seis y llegaron a 14 puntos para tomar el segundo lugar de la clasificación.

"Es una victoria que nos costó mucho ante un gran equipo con jugadores de jerarquía, vinimos acá a mantener nuestra identidad saliendo a proponer desde el primer minuto. Salir al segundo tiempo un gol abajo ante un rival como éste, no es fácil", dijo Solari al final del partido.

Los Tigres, dirigidos por el también argentino Guido Pizarro, se quedaron con 10 unidades y bajaron a la octava posición.

Ozziel Herrera (39') puso en ventaja a Tigres en el Estadio Universitario, en Monterrey.

El venezolano Salomón Rondón igualó para los Tuzos a los 79 minutos y Kenedy le dio la victoria a los 88 minutos.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia reapareció en el Pachuca tras superar una lesión en el muslo derecho que sufrió a finales de 2025.