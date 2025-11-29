Raphinha asiste, Olmo anota doblete y Barcelona se recupera tras derrota ante Chelsea

BARCELONA (AP) — Raphinha asistió en dos goles y Dani Olmo facturó un doblete en la remontada del Barcelona para derrotar el sábado 3-1 a Alavés en La Liga española, recuperándose tras su debacle ante Chelsea en la Liga de Campeones.

Lamine Yamal también brilló para sacudirse la derrota 3-0 que los azulgranas sufrieron en la visita a Stamford Bridge a mitad de semana, cuando el atacante no mostró su habitual destreza ofensiva. La estrella de 18 años anotó el gol del empate para el Barça y estuvo cerca de añadir otro tanto en dos ocasiones, incluyendo un disparo al poste al final de la primera mitad.

Raphinha, clave en el doblete de títulos domésticos del Barcelona la temporada pasada, se mostró incisivo como en sus mejores momentos en el Camp Nou en su primera titularidad en dos meses tras recuperarse de una lesión del isquiotibial de la pierna derecha. El atacante brasileño jugó unos cuantos minutos en la victoria sobre el Athletic Bilbao el fin de semana pasado e ingresó cerca del final frente a Chelsea antes de que Hansi Flick le diera la titularidad.

Raphinha desbordó dos veces a la defensa de Alavés por la banda izquierda del área antes de pasar el balón a Lamine y Olmo para que anotaran en dos ocasiones.

Olmo añadió un tercer gol en el tiempo de descuento cuando se combinó con Lamal antes de disparar a puerta.

La cuarta victoria consecutiva del Barça en La Liga le permitirá irse a dormir como líder, dos puntos por delante del Real Madrid. Los merengues visitan a Girona el domingo.

Los azulgranas recibieron otro impulso con el regreso de Pedri González después de pasar un mes sin su principal creador de juego.

Pedri ingresó con media hora por jugar, reemplazando a Raphinha. El centrocampista español había estado fuera un mes por una lesión muscular en la pierna izquierda.

Alavés, con poca pegada durante toda la temporada, se mostró mucho más peligroso de lo esperado.

A primera hora, el delantero Vedat Muriqi firmó un doblete para Mallorca pero Osasuna salvó el empate 2-2 con dos goles postreros en la visita a las Islas Baleares.

