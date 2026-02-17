Raphinha critica supuesto doble rasero en el arbitraje español

El extremo del FC Barcelona Raphinha arremetió este martes contra el supuesto doble rasero de los arbitrajes de LaLiga, un día después de que su equipo cayera por 2-1 ante el Girona y perdiera el liderato a favor del Real Madrid.

Los gigantes catalanes se quejaron por el gol concedido en la victoria del Girona en el derbi catalán del lunes, precedido por una supuesta falta sobre el defensa francés Jules Koundé.

El Barça emitió un comunicado el sábado quejándose de las inconsistencias arbitrales, tras un gol anulado de forma polémica en su derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey la semana pasada.

"Tenemos mucho que mejorar, pero no solo nosotros", escribió Raphinha en la red social Instagram.

"Es muy complicado cuando las normas son diferentes si van en tu favor o van en tu contra. Si tenemos que jugar contra todos, para ganar, no pasa nada... Lo vamos a hacer", agregó el atacante brasileño.

La derrota ante el Girona dejó al vigente campeón en segundo lugar, a dos puntos del Real Madrid en la cima de LaLiga.

El técnico del Barça, Hansi Flick, dijo que el arbitraje había estado al mismo nivel que el rendimiento de su equipo en Montilivi.

"Los (árbitros) hacen su trabajo; a veces no es un buen trabajo, pero estuvieron al mismo nivel que nosotros, así que quizá no fue un buen nivel", afirmó irónicamente el preparador alemán.