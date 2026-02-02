Raphinha, del Barcelona, estará una semana de baja por una lesión en la pierna

2 feb (Reuters) - El delantero del Barcelona Raphinha estará una semana de baja por una lesión en la pierna derecha, dijo el lunes el vigente campeón de LaLiga, después de que el brasileño se viera obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso del partido del sábado, que terminó con una victoria por 3-1 en Elche.

El jugador de 29 años, que ha marcado ocho goles y ha dado tres asistencias esta temporada, estuvo casi dos meses de baja tras sufrir una lesión en el tendón de la corva en septiembre. "Raphinha, presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana", dijo el Barcelona en un comunicado, en referencia al encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey del martes.

El Barcelona, líder de la clasificación y aspirante a su tercer título de LaLiga en cuatro años, aventaja en un punto al Real Madrid. (Información de Chiranjit Ojha en Bangalore; edición de Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)