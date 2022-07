Raphinha: "Seguir los pasos de los ídolos brasileños en el Barça es un honor enorme"

El atacante del FC Barcelona Raphinha reconoció que es "un honor enorme" seguir "los pasos de los ídolos brasileños" que pasaron por el cuadro azulgrana, y prometió compromiso y hambre de victorias y títulos en una etapa que espera sea por muchos años.

"Soy una persona alegre, que me gusta estar bien con todos. Me gusta estar siempre con sonrisa en la cara. Una persona dedicada en todo lo que hace", dice este jueves el jugador de Porto Alegre, en una entrevista a Barça TV que recoge Europa Press.

El ex del Leeds es uno de los grandes refuerzos del equipo de Xavi Hernández para la próxima campaña. "Los aficionados pueden esperar un jugador que está siempre peleando por ganar, que no le gusta perder a nada. Tengo muchas ganas de ganar, voy a hacer todo para dar el máximo, para ayudar al equipo", apunta.

"Cuando el equipo va bien, el individual aparece, tengo muchas ganas de ganar la Liga, la Champions, todo. Individualmente, tengo el sueño de ganar el Mundial con Brasil y me quedaré en el Barça muchos años. Era un sueño seguir los pasos de Ronaldinho y Neymar, Dani Alves también, Romario, Ronaldo, Rivaldo, son los ídolos brasileños. Seguir los pasos de ellos para mí es un honor enorme, no hay palabras para explicar los sentimientos", añade.

Raphinha ya habló de Ronaldinho el día de su presentación y volvió a mostrar su admiración por el mítico '10' culé, al igual que por Neyamar. "Siempre hablo de Ronaldinho, porque desde que me acuerdo que comencé a entender el fútbol, fue cuando Ronaldinho llegó al Barça, siempre le vi jugar, hacer cosas espectaculares, siempre le tuve como ídolo y después Neymar", confiesa.

El extremo brasileño reconoció una última campaña difícil en el Leeds, luchando por la categoría en la Premier, y confesó que el técnico Marcelo Bielsa le influyó de manera positiva. "Fue muy importante para mí, me sacó de Francia, me dio confianza, y después logré llegar a la selección de Brasil, con la manera que él me puso a jugar, sacó el máximo que podía dar", afirma.

"Mi sueño de verdad era jugar de profesional en Brasil, mostrar mi trabajo para los aficionados brasileños. No lo conseguí pero tuve otra oportunidad, quedarme en Europa. Estaba más cerca de mis sueños, llegar aquí, disputar una Champions, jugar con Brasil. Hoy estoy realizando un sueño mayor", añade.