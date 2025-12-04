Raphinha, un regreso para devolver el alma al Barcelona

"No sé cómo no ganó el Balón de Oro". Así se refirió el martes Diego Simeone al brasileño Raphinha, artífice de la remontada del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid (3-1) en el Camp Nou.

La vuelta del brasileño de manera progresiva ha dado sentido al sistema de juego de Hansi Flick, quien apuesta por la presión alta para robar balones que generen jugadas peligrosas.

Tras pasarse dos meses en el dique seco por una lesión en la pierna derecha, Raphinha empezó con diez minutos en la victoria de su equipo frente al Athletic Bilbao (4-0); después, media hora en la derrota contra el Chelsea (3-0); y sesenta minutos ante el Alavés (3-1), en la que participó con dos asistencias.

Frente a los pupilos del Cholo, el extremo no se cansó de alentar a sus compañeros a seguir apretando arriba. Agotado, acabó pidiendo el cambio en el 73. Antes, marcó el tanto del empate a pase de Pedri, tras esquivar a Jan Oblak después de crearse un espacio para recibir el balón.

"Estoy buscando mi mejor versión física y, lógicamente, he notado un poco el cansancio en un partido de tanta exigencia como este", afirmó Raphinha al término del choque.

"Goles preciosos"

El jugador, de 28 años, está en búsqueda de su mejor versión después de una sobresaliente temporada pasada, cuando logró 34 tantos y 26 asistencias en 57 encuentros y se erigió como uno de los mejores futbolistas en Europa.

Sin embargo, Raphinha se quedó en quinto lugar en la votación del Balón de Oro y fuera del once del sindicato FIFPro.

El brasileño expresó públicamente su descontento al enumerar el triplete doméstico conseguido con el Barcelona, así como sus estadísticas personales.

"Me encanta. Juega de todo, donde le pongan. Y hace goles preciosos. No sé cómo no ganó el Balón de Oro. Yo lo elijo a él", alabó el Cholo.

El sábado, Raphinha dispondrá de otra oportunidad para demostrar "lo bueno que es", como dice su técnico, ante el Betis en el estadio de La Cartuja de Sevilla en otro duelo que pondrá a prueba de nuevo a los barcelonistas, que suman 37 puntos, uno más que su máximo perseguidor, Real Madrid.

El cuadro blanco, que frenó su racha de tres empates seguidos al vencer el miércoles al Athletic Bilbao por 3-0 en San Mamés, se enfrentará el domingo al Celta en el Santiago Bernabéu.

Programa de los partidos de la 15ª jornada de LaLiga en horario GMT:

- Viernes:

(20:00) Real Oviedo - Mallorca

- Sábado:

(13:00) Villarreal - Getafe

(15:15) Alavés - Real Sociedad

(17:30) Betis - Barcelona

(20:00) Athletic - Atlético de Madrid

- Domingo:

(13:00) Elche - Girona

(15:15) Valencia - Sevilla

(17:30) Espanyol - Rayo

(20:00) Real Madrid - Celta

- Lunes:

(20:00) Osasuna - Levante

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 37 15 12 1 2 42 17 25

2. Real Madrid 33 14 10 3 1 29 13 16

3. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16

4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14

5. Betis 24 14 6 6 2 22 14 8

6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic 20 14 6 2 6 14 17 -3

9. Rayo 17 14 4 5 5 13 15 -2

10. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2

11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

12. Celta 16 14 3 7 4 16 19 -3

13. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4

14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3

15. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9

16. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13

19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10

20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15

