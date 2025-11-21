Raphinha y Joan García listos para el regreso del Barcelona al Camp Nou

BARCELONA, España (AP) — Raphinha y el portero Joan García se han recuperado de sus lesiones a tiempo para el primer partido del Barcelona en el Camp Nou en más de dos años.

El entrenador Hansi Flick afirmó que García comenzará contra el Athletic Bilbao el sábado, mientras que Raphinha iniciará el partido en el banquillo.

Barcelona buscará una victoria para mantenerse en la lucha en La Liga antes de viajar a Londres para enfrentar al Chelsea en la Liga de Campeones la próxima semana.

Barcelona está a tres puntos del líder Real Madrid al entrar en la Jornada 13, cuando el equipo de Xavi Alonso visita al Elche el domingo.

Partidos clave

Además de ver cómo se comporta un Camp Nou que aún está en renovación para su primer partido, la mejor acción este fin de semana podría darse en el sur de España.

Elche ha sido la sorpresa de la liga española esta temporada. Recién ascendido y con una plantilla modesta, Elche solo ha perdido tres de sus 12 partidos jugados y se encuentra en el puesto 11.

El Villarreal, en tercer lugar, recibe al Mallorca el sábado, solo dos puntos detrás del Barcelona. El Atlético de Madrid, en cuarto lugar, visita al Getafe el domingo.

Jugadores a seguir

Raphinha y García han estado fuera de juego durante casi dos meses debido a lesiones en las piernas, por lo que su nivel de rendimiento será observado de cerca.

El mediocampista lesionado Pedri González, según Flick, podría recuperarse de un desgarro muscular en su muslo izquierdo a tiempo para el viaje a Chelsea el martes.

Kylian Mbappé ha vuelto a los entrenamientos con el Madrid una semana después de haberse perdido un partido sin importancia para Francia debido a una inflamación en su tobillo derecho. Un video publicado por el Madrid mostró a Mbappé corriendo a toda velocidad y marcando goles en la práctica el viernes.

Fuera de acción

Éder Militão está fuera del Madrid por una lesión en el muslo izquierdo que sufrió mientras jugaba para Brasil durante el receso internacional de la semana pasada. Se une a su compañero defensor central titular Antonio Rudiger en la lista de lesionados del Madrid.

Barcelona no contará con el mediocampista suspendido Frenkie de Jong. Con Pedri también fuera, Flick podría recurrir a Dani Olmo y Fermín López junto con Marc Casadó en el mediocampo.

Fuera del campo

El último partido del Barcelona en el Camp Nou antes de que se cerrara por renovaciones fue en mayo de 2023. Mientras tanto, el Barcelona ha estado jugando principalmente en el Estadio Olímpico de la ciudad, con capacidad para 55.000 asientos.

El sábado, el Camp Nou solo estará parcialmente abierto con 45.401 asientos disponibles, aproximadamente la mitad de su capacidad antes de que se cerrara. Una vez que finalmente esté terminado, el nuevo Camp Nou tendrá capacidad para 105.000 aficionados.

“Estamos contentos, y espero que nos dé esa ventaja extra gracias a que los seguidores están tan cerca”, expresó Flick el viernes. “Siempre nos ayudan, y es maravilloso ver este vínculo entre el equipo y los aficionados”.

A principios de este mes, más de 20.000 aficionados asistieron para ver el primer entrenamiento del Barcelona de regreso en el Camp Nou.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes