Rapinoe inicia su último Mundial con el duelo de Estados Unidos ante el debutante Vietnam

AUCKLAND, Nueva Zelanda (AP) — El última baile de Megan Rapinoe en el escenario global comenzará cuando Estados Unidos inicie su camino para ganar su tercer título de la Copa Mundial femenina consecutivo, algo sin precedente.

La estadounidense de 38 años indicó este mes que se retirará después del torneo —decidió dar el anuncio para ayudar al equipo a evitar las molestas preguntas sobre su futuro.

“Estoy agradecida de poder hacerlo de esta forma”, indicó Rapinoe. “Entiendo que es increíblemente inusual que un deportista de cualquier nivel se pueda retirar en sus propios términos y cuando lo deciden, de una forma que te hace sentir en paz”.

Su última Copa Mundial inicia con el duelo de Estados Unidos ante Vietnam en Auckland. Aunque fue Rapinoe quien decidió ayudar al equipo para que se enfocara en el torneo y no su futuro, aún así su despedida pesa en la selección.

Kelley O'Hara casi se suelta a llorar esta semana cuando le preguntaron que significaba Rapinoe para el equipo y al fútbol.

“Sé que el mundo ve a la Megan Rapinoe que quieren ver, pero nosotros la podemos ver de cerca y personalmente y la ‘Pino’ que ve el mundo es una persona increíble. Trae un gran sentid del humor, pero también una ligereza, intensidad y empatía”, aseguró O'Hara. “Es única. Nunca ha habido nadie como ella y posiblemente nunca habrá alguien que se le acerque”.

“Es triste pensar que será su último, pero ha hecho cosas increíbles para este equipo y para el mundo”, continuó O'Hara. “Espero que la podamos despedir con un punto alto”.

La mediocampista Adi Sullivan dijo que no ha podido aceptar que habrá una selección estadounidense que no incluya a Rapinoe cuando termine el torneo.

“No puedo pensar en el equipo que no cuente con ella e incluso al hacer el anuncio, lo hizo con tanta gracia y humor y alegría”, indicó Sullivan. “Estamos intentado recibir todo lo que podemos de ‘Pino’”.

No se espera que Rapinoe tenga un papel protagónico con las estadounidenses y no esperan que Vietnam les cause problemas en su debut en la Copa Mundial. Vietnam es una de ocho naciones que disputan su primer torneo y nunca ha enfrentado a los Estados Unidos.

Además, las estadounidenses nunca han perdido contra una nación asiática en el Mundial.

Vietnam se alistó para el torneo con una respetable derrota 2-1 ante Alemania, pero después perdió por 2-0 ante Nueva Zelanda y fue aplastada por España por 9-0.

