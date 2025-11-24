Raptors vencen 119-109 a Nets, suman su séptima victoria consecutiva y 11 en 12 juegos

TORONTO (AP) — Scottie Barnes anotó 17 puntos, Ja’Kobe Walter añadió un máximo de la temporada con 16 y los Raptors de Toronto ganaron por undécima vez en 12 partidos, venciendo la noche del domingo 119-109 a los Nets de Brooklyn.

Brandon Ingram consiguió 14 puntos e Immanuel Quickley anotó ocho de sus 13 en el último cuarto para ayudar a Toronto a extender su racha ganadora a siete.

RJ Barrett de Toronto anotó 16 puntos antes de salir a mitad del tercer cuarto debido a un esguince en la rodilla derecha. Barrett aterrizó de manera incómoda después de que su robo condujera a una volcada en un contraataque.

Tyrese Martin de Brooklyn anotó un máximo de la temporada con 26 puntos. Michael Porter Jr. tuvo 25 y Noah Clowney añadió 22.

Nic Claxton consiguió diez puntos y 11 rebotes para los Nets. Claxton logró su primer triple-doble de su carrera el viernes por la noche en una victoria en Boston.

Sandro Mamukelashvili de Toronto anotó 12 puntos en su primera titularidad de la temporada, Gradey Dick también anotó 12 puntos y Jamal Shead tuvo 11.

Ingram alcanzó los 10.000 puntos en su carrera con un triple en el segundo cuarto, su única canasta del período. Toronto lideraba 65-58 en el intermedio.

