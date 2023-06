Raquel Carrera: "Si algo tiene esta selección es ambición por ganar títulos"

La jugadora de la selección española Raquel Carrera tiene claro que el combinado nacional atesora "ambición y hambre de ganar títulos" después de tener en 2022 un "verano sin competición, un golpe muy fuerte", aunque advierte que sólo podrán estar a un nivel alto en el Eurobasket, del 15 al 25 de junio en Eslovenia e Israel, con un "trabajo" que en la selección está "asegurado".

"Si algo tiene esta selección es esa ambición de querer ganar títulos, de querer estar ahí siempre. Mi primera competición que jugué con ellas fueron los Juegos y el Eurobasket en 2021. Fue un año de aprendizaje, sin títulos, pero fue un año muy bonito, lleno de ilusión y de seguir construyendo. Si algo tiene esta selección es ganas y hambre de ganar títulos", indicó Carrera en una entrevista a Europa Press.

La ala-pívot es una de las exponentes de la nueva generación que debe devolver a lo más alto a la selección en este proceso de renovación. Debutó en las categorías inferiores del combinado nacional en el Mundial Sub-17 con 14 años, y presume de un oro en el Europeo Sub-16 de 2016 y una plata en el Sub-18 de 2018.

Su gran paso hacia la Absoluta lo dio en el verano de 2021 participando en el Eurobasket y en sus primeros Juegos. Sin embargo, el equipo no estuvo a su nivel, con un séptimo, que además dejó sin billete para el Mundial de 2022, y un sexto lugar, respectivamente. Pero Carrera no tira la toalla y ve en la plantilla ganas de "llegar bien al Eurobasket" de este verano. "Queremos competir", insistió.

"Conseguiremos cosas a base de trabajo. Con este grupo, el trabajo está asegurado y es un trabajo de día a día", resaltó como una de las virtudes de la selección, además de la "ilusión". "Hemos pasado un verano entrenando, sin competición, y después de un golpe que para nosotras fue fuerte porque todo el mundo quiere estar ahí en estas competiciones, en los Mundiales, en los Eurobaskets. Nos dolió y creo que ahora tenemos la ilusión de poder estar en este", comentó.

Pese a ese bajón tan doloroso, las españolas llegan como una de las favoritas para colgarse el oro en el torneo. "Siempre tienes que tener un poco de confianza. Existe cierta presión de que puedes estar ahí, porque tienes un equipo para estar, pero es desde el trabajo donde se consiguen las cosas", reiteró.

"me hace ilusión jugar la wnba, no lo descarto"

"Los rivales del grupo ya son complicados y es en los que nos centramos, porque son los primeros. No habrá ningún partido fácil, todos va a ser competitivos. Hay muchas selecciones buenas como Francia y Serbia, pero creo que podemos estar ahí y esa es nuestra intención", manifestó con confianza.

En el Eurobasket, deberán refugiarse también en ese ADN de los equipos españoles, basado en el esfuerzo coral para "competir bien", gracias a que en España "se fomenta el deporte". "La FEB trabaja muy bien desde las categorías inferiores y con todos los clubes. Es posible estar aquí en la selección gracias a ellos y al trabajo que hacen con las canteras. Yo he visto ese trabajo, esas ganas, esa ilusión que ponen todos los entrenadores. Al final, si llegamos a estar aquí, que siempre es un gran honor, es por el trabajo que se hace desde que somos pequeñas", destacó.

Ese buen trabajo en la base ha sido clave para su "explosión" esta temporada en Valencia Basket, donde espera "seguir creciendo cada año". "Este año ha sido especial a nivel también de ganar el título de Liga con el equipo. Estoy rodeada de muy buenas compañeras, con mucha veteranía, y eso ayuda mucho a la hora de crecer y de jugar. Estoy muy contenta y espero poder seguir en este nivel y seguir creciendo como jugadora", reveló la joven jugadora, de 21 años.

"Cuando estás rodeada de gente que ha jugado muchos partidos importantes y muchas finales te ayuda para no estar tan nerviosa, de poder estar como ellas e intentar ayudarles en lo que pueda. También me considero una jugadora muy competitiva y me gusta jugar ese tipo de partidos en los que te estás jugando los títulos", subrayó la orensana.

Pero a Raquel Carrera también le hace ilusión la WNBA, la NBA femenina, después de que en 2021 fuera seleccionada en el número 15 (segunda ronda) del draft, la mejor posición de siempre para una española. "Es un plan que me hace ilusión, quiero jugar allí. Sí que es cierto que ahora mismo tengo un contrato largo con Valencia y estoy muy contenta, pero no descarto en ningún momento irme a jugar allí", admitió.

La ala-pívot ha completado una campaña excepcional, promediando 9,6 puntos, 4,2 rebotes y 12,7 de valoración, apareciendo también en los encuentros decisivos. "Me gusta jugar, más que con la presión, con la ilusión por este deporte. Para mí cada partido es como un partido más, uno nuevo, y siempre estoy con esa ilusión, da igual que me esté jugando un título o no. Siempre tienes un poco de presión, pero yo creo que en mi caso hace más la ilusión que eso", repitió.

"Quiero seguir trabajando para ser mejor jugadora cada año. En esto Valencia Basket lo está haciendo muy bien y me está ayudando mucho cada temporada. Ahora estoy en un buen nivel y yo quiero seguir trabajando para seguir dando mi mejor nivel", sentenció la internacional.

Europa Press