"A esta selección no se le puede exigir títulos, pero sí competitividad"

MADRID, 27 Nov. 2023 (Europa Press) -

La jugadora de Valencia Basket y la selección española Raquel Carrera no esconde que jugar en la WNBA es algo que tiene "pendiente" y que le hace "mucha ilusión", pero que ella tiene entre sus prioridades tanto su actual club como un combinado nacional al que ve como "una familia fuera de la pista" y al que se le debe exigir "competitividad y dar siempre lo mejor".

"La química que tienes fuera se nota dentro de la pista y tenemos la suerte que fuera de la pista somos una familia. Ir con la selección es un momento de reencuentro para todas. No es complicado cambiar el chip, ya las conoces de jugar contra ellas, incluso bromeas en el campo: 'Por favor no te puede pasar que no metas esta'", afirmó riendo Carrera a Europa Press tras un acto como embajadora de Kellogg's, que inauguró en Madrid las Social Basketball School Kellogg's.

La española, de 22 años, es una de las fijas para el seleccionador Miguel Méndez, aunque tuvo que ausentarse de la última ventana, la primera del curso tras el Eurobasket, por una lesión muscular. "Son cosas de este trabajo y que tenemos que afrontar. Es la peor parte, la más negativa, la de la lesión, pero bueno al final tengo la suerte de que es una lesión corta que, nada, en una semana ya puedo empezar y deseando volver con el equipo", avanzó

Sin su presencia, la selección española venció a Croacia y Austria y "dio un 'pasito' más" de cara a la clasificación al próximo Eurobasket, aunque con el vital Preolímpico de febrero en el horizonte. "Vamos a seguir esa dinámica, para seguir creciendo y formando equipo de cara a clasificarnos para los Juegos, una competición increíble que todo el mundo querrá jugar", dijo.

Para Carrera, la selección, plata en el Eurobasket de este verano, vive "una fase de crecimiento", con jugadoras de "mucha más experiencia" y otras con menos que "tienen muchas ganas de aprender". "Tener esa mezcla en la selección nos ayuda mucho a la hora de ese hambre por ganar, por conseguir títulos", celebró destacando el papel de jugadoras como Silvia Domínguez, Queralt Casas o Alba Torrens.

Precisamente, ese segundo puesto continental, después de un 2022 sin Mundial tras un 2021 marcados por las amargas derrotas en los cuartos del Eurobasket de Valencia y los Juegos de Tokio generó una sensación "agridulce" en la plantilla. "Al principio no lo valoras tanto, todo el mundo quiere ganar el oro, pero estamos muy contentas y muy orgullosas. Llegar a la final es muy complicado, no todo el mundo lo consigue", resaltó Carrera.

"Con el tiempo lo valoras. Pero si acabas ganando, acabas con mejor sabor de boca que perdiendo una final. El baloncesto es un deporte muy competitivo y todo el mundo quiere ganar. En ese momento lo más importante era llevarnos el oro y perdimos después de ir por delante todo el partido, fue más frustrante. Después, pasa el tiempo y lo acabas viendo con más perspectiva, y segundas de Europa no está nada mal", agregó.

Para la joven jugadora no se puede "exigir títulos" a esta selección en crecimiento, pero sí "la competitividad" y "dar siempre lo mejor". "El año pasado fue como el volver a encontrarnos, segundas de Eurobasket, y ahora sigue creciendo", apuntó.

"megan gustafson nos puede aportar mucho"

Para esta nueva aventura, con los Juegos como gran objetivo, la selección contará con la estadounidense Megan Gustafson, nacionalizada española hace unos meses y una jugadora que "puede aportar mucho". "Es lo que necesitamos, nos puede aportar cosas que nos faltan. Evidentemente, tenemos jugadoras nacionales muy buenas, pero eso no quita que Megan sea increíble. Estamos contentas con que vaya a jugar con nosotras y la vamos a ayudar en todo", aseveró.

"Es complicado cuando vienes de otro país, no hablas el idioma. Nosotras se lo hemos intentado poner lo más fácil posible, la mayoría hablamos inglés, nos comunicamos con ella. Está muy contenta de poder ayudarnos y nosotras de que ella venga y nos ayude, también de cara a ese Preolímpico, de cara al futuro", opinó sobre el 'fichaje'.

En el terreno personal, Carrera no olvida sus opciones para la WNBA, la NBA femenina, después de que en 2021 fuera seleccionada en el número 15 (segunda ronda) del 'draft', la mejor posición de siempre para una española. "Es algo que tengo pendiente y que me hace mucha ilusión", reconoció.

"Pero yo priorizo la selección, si yo juego en mi equipo también es para llegar a la selección. Un verano que pueda compatibilizarlo sí que me iría a la WNBA, pero cada uno tiene sus prioridades, y la mía es la selección y Valencia", puntualizó.

"si juego a basket es porque me gusta y es el deporte que me identifica"

La pívot española, referente del Valencia Basket que defiende título doméstico esta temporada, quiere que este sea el curso de consolidación, después de su explosión en 2022, algo que se consigue "a base de mucho trabajo". "Tengo ese margen de crecimiento cada año, hay muchos aspectos del juego que siempre puedes mejorar. Para asentarme necesito tener esa confianza y estar en la selección y seguir esa dinámica", indicó.

Finalmente, Carrera quitó hierro a la presión que puede recibir por redes sociales, algo que se toma "con ganas de seguir", a pesar de que "la gente puede decir muchas cosas". "Si juego al baloncesto es porque me gusta y porque es el deporte con el que me siento identificada, me apasiona jugarlo. Y ahora se ha convertido en mi trabajo también", afirmó.

"Si lo juego es porque me divierte, y en el momento en el que yo pierda esa ilusión no seguiré jugando, porque de momento es lo que me llena. Ahora estoy en un momento muy bueno, de seguir creciendo, pero sé que también vendrán momentos malos, las lesiones. Al final, siempre intento estar fuera de esa pompa que se genera de comentarios, también hay muchos malos", advirtió.

Y es que para la gallega, "cuando eres pequeño al final disfrutas el baloncesto sin ninguna presión y nada te importa, nada más que jugar con tus amigos en el recreo o en el patio". "Y, cuando eres mayor, lo disfrutas igual, con la misma ilusión, pero con la ilusión de ganar, de ganar títulos y es también parte de tu trabajo", sentenció la pívot.