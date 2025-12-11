Rara champaña Dom Pérignon de la boda de Carlos y Diana será subastada en Dinamarca

LYNGBY, Dinamarca (AP) — Fue una boda que cautivó al mundo: en 1981, Lady Diana Spencer dijo "Sí, acepto" al príncipe Carlos, convirtiéndose en la princesa de Gales y aportando juventud y glamour a la familia real británica.

Más de 40 años después de la boda y muchos años después de que el matrimonio se desmoronara, los fanáticos de la realeza podrán comprar una rara parte de ese día histórico, o quizás un sorbo de él.

La casa de subastas danesa Bruun Rasmussen subastará el jueves una exclusiva botella magnum de champaña Dom Pérignon Vintage 1961 que fue producida especialmente para la ocasión.

"Es la primera vez que lo veo", dijo Thomas Rosendahl, jefe del departamento de vinos de la casa de subastas, en una entrevista reciente con The Associated Press.

"Es realmente, realmente raro y una botella con esa procedencia real", añadió. "Nunca había visto algo así antes".

El príncipe Carlos, ahora el rey Carlos III, se casó con Lady Diana Spencer en la Catedral de San Pablo de Londres el 29 de julio de 1981. La ceremonia fue seguida por una lujosa recepción en el Palacio de Buckingham.

Carlos y Diana se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996. Un año después, ella y su compañero Dodi Fayed murieron en un accidente automovilístico a alta velocidad en París.

La champaña fue una edición limitada lanzada para la boda, creada para celebrar la unión.

Una etiqueta única dice: "Enviada especialmente para honrar el matrimonio de Su Alteza Real el Príncipe de Gales y Lady Diana Spencer. 29 de julio de 1981".

Rosendahl dice que sólo se hicieron 12 y estaban destinadas a ser abiertas ese día. No se sabe qué pasó con las otras, quizás fueron regaladas a los invitados.

"Fue una celebración de Dom Pérignon para la boda", explica Rosendahl.

"También recibieron... botellas normales que se sirvieron en la boda, pero estas botellas simplemente fueron olvidadas o guardadas", agregó.

Se reveló poco sobre el vendedor. Rosendahl sólo dijo que es un coleccionista danés que previamente compró la botella a un comerciante de vinos de Londres.

Se espera que la botella alcance hasta 600.000 coronas danesas (alrededor de 81.000 euros o US$93.000) cuando se subaste en la casa de subastas de Bruun Rasmussen en Lyngby, a 12 kilómetros (7,5 millas) al norte de Copenhague.

Rosendahl dijo que ha sido contactado por "muchos coleccionistas de vino" preguntando sobre la botella magnum, su procedencia y cómo fue almacenada. Y las pruebas sugieren que aún es bebible.

"Hay muchos coleccionistas de recuerdos reales, recuerdos especiales de la boda de Lady Diana. Así que podría ser un coleccionista de recuerdos reales, o podría ser un coleccionista de vino", resaltó.

Henrik Smidt, quien es el gerente de vinos finos en el comerciante de vinos danés Kjaer y Sommerfeldt en Copenhague, espera que la botella magnum alcance un precio alto.

"Tienes la combinación de una de las bodas más famosas de la historia, Lady Diana y el príncipe Carlos. Un Dom Pérignon, una de las marcas más famosas del mundo de una añada muy rara", dijo Smidt. "Todos los conocedores de vino, todos los coleccionistas de vino querrían tener Dom Pérignon en su bodega".

"Mi suposición es que no será un conocedor de vino quien compre esta botella de vino, más probablemente un coleccionista de artefactos reales o incluso potencialmente un museo", afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.