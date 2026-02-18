Rara evidencia de las atrocidades nazis, Atenas exige fotos de la masacre

Según el ministerio, las fotos mostrarían "los últimos instantes" de 200 comunistas griegos ejecutados por los nazis en 1944.

La ministra de Cultura, Lina Mendoni, declaró que "una colección completa" de fotografías supuestamente tomadas por un teniente de la Wehrmacht fue declarada monumento nacional "por su particular valor histórico" y explicó que esta disposición sirve al gobierno griego como "base jurídica para reclamar" las fotos y "adquirirlas en nombre del Estado".

"Nos permiten enmarcar el drama de Grecia ocupada también a través de los ojos del ocupante", afirmó Mendoni.

La revelación ha suscitado fuertes emociones en Grecia, especialmente entre los familiares de las víctimas.

El diputado comunista Giorgos Lambroulis declaró que su partido ha identificado hasta ahora a cuatro hombres en las fotografías.

Las 200 personas fueron asesinadas el 1 de mayo de 1944 por los nazis en represalia por la muerte de un general alemán y de su estado mayor.

La ejecución se llevó a cabo en el campo de tiro de Kaisariani, en Atenas, en pleno período de ocupación nazi de Grecia (1941-1944), marcado por numerosas atrocidades, principalmente contra los habitantes de los pueblos griegos.

La mayoría de las víctimas había sido arrestada años antes durante las redadas de la policía del dictador griego Ioannis Metaxas contra presuntos activistas comunistas.

Hasta ahora, el único testimonio de los últimos instantes de las 200 víctimas provenía de los boletines escritos a mano que habían arrojado desde los camiones que los llevaban a la ejecución. (ANSA).