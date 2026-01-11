Raro ejemplar del comic de Superman vendido por US$15 millones

Según la información, el récord anterior para una venta de cómics se estableció en noviembre, cuando un ejemplar en perfecto estado de Superman #1 se vendió en una subasta por US$ 9,12 millones. El precio original era de 10 centavos, aproximadamente US$ 2,25 actuales.

El debut de Superman es una de varias historias recopiladas en Action Comics #1, a la que se le atribuye la definición del género de superhéroes tal como lo conocemos hoy, y del que se cree que existen menos de 100 ejemplares.

La venta fue negociada por Metropolis Collectibles/Comic Connect, con sede en Nueva York, que indicó que tanto el propietario del cómic como el comprador deseaban permanecer en el anonimato.

El corredor dijo que la copia recibió una puntuación de nueve sobre diez de la Certified Guaranty Company, que se especializa en la autenticación de objetos de colección. (ANSA).