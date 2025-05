Ras Al Khaimah recibe el aval de Fitch por la solidez del entorno económico y de inversión con la calificación crediticia de "A+" y perspectiva estable

RAS AL KHAIMAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 15, 2025--

La metodología estratégica de Ras Al Khaimah para un crecimiento sostenible e intersectorial, así como la solidez de su entorno económico y de inversión han sido avalados por la agencia internacional de calificación crediticia Fitch, que ha ratificado la calificación en "A+" con perspectiva estable.

El Gobierno de Ras Al Khaimah ha recibido con beneplácito el anuncio y lo considera un respaldo a la economía resiliente y en franca expansión del Emirato, a su sólida gestión fiscal, así como a la visión clara y el compromiso inquebrantable de sus dirigentes con el desarrollo y crecimiento sostenibles a largo plazo.

Según Fitch, los proyectos turísticos emblemáticos de los Emiratos, en particular, un gran complejo turístico integrado, hoteles de lujo e instalaciones de ocio de categoría mundial, combinados con un aumento de los ingresos inmobiliarios, están generando oportunidades para los inversores, ya que impulsan nuevas inversiones y consolidan la resiliencia económica de los Emiratos.

Tal como lo ha manifestado un vocero del Gobierno de Ras Al Khaimah: "La calificación crediticia A+ constante de Ras Al Khaimah se debe a su estrategia económica disciplinada, con un ambicioso programa de inversiones y su compromiso a largo plazo con la construcción de una economía sostenible y diversificada. El Emirato ha registrado un crecimiento significativo a lo largo de varios años, hasta convertirse en un centro mundial de inversión y turismo muy atractivo, así como en un destino líder para vivir, trabajar y recorrer".

En marzo, Ras Al Khaimah emitió con éxito un esquema de financiación (sukuk) por 1000 millones de dólares a 10 años y, al mismo tiempo, mantuvo la deuda total del sector público en solo el 11 % del PIB, uno de los niveles más bajos entre los soberanos calificados por Fitch. Se estima que esta cifra caerá hasta el 9 % en 2026.

Fitch considera que Ras Al Khaimah alcanzará un crecimiento real del PIB del 6,7 % en 2024, lo que implicaría un aumento con respecto al 3,6 % del ejercicio anterior. El Gobierno de RAK prevé que este fuerte impulso continúe, con un crecimiento medio previsto del 6,1 % en 2026, impulsado por varias iniciativas estratégicas clave, en particular, el desarrollo del complejo turístico emblemático integrado Wynn Al Marjan Island, valuado en 5200 millones de dólares. El complejo, cuya inauguración está prevista para 2027, está preparado para promover la expansión económica.

Asimismo, Fitch ha señalado que el PIB per cápita de Ras Al Khaimah es elevado, con una gobernanza sólida, estabilidad política y un Estado de Derecho eficaz, factores clave que contribuyen al atractivo del entorno de inversión del Emirato. La ratificación de la calificación representa un respaldo a la solidez de las finanzas públicas de los Emiratos, su sólida trayectoria de crecimiento y su condición de centro mundial dinámico y seguro para los negocios y la inversión.

