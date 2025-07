Rashee Rice, de los Chiefs, participará en el campamento pese a la sentencia de cárcel

ST. JOSEPH, Missouri, EE.UU. (AP) — Rashee Rice será un participante completo en el campamento de entrenamiento, dijo el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, el domingo, tres días después de que el destacado receptor fuera sentenciado a 30 días de cárcel luego de que las autoridades dijeran que él y otro conductor a alta velocidad causaron un accidente en cadena el año pasado que dejó a varias personas heridas en una autopista de Dallas.

Queda por ver si podrá participar plenamente en la temporada regular.

Reid dijo en la víspera del inicio del campamento que la NFL no le ha informado si Rice cumplirá una suspensión, aunque se espera ampliamente que así sea.

“Hemos estado monitoreando de cerca todos los desarrollos en el asunto que sigue bajo revisión”, señaló la semana pasada el portavoz de la NFL, Brian McCarthy.

"Vamos a avanzar con normalidad con él", dijo Reid en el campus de la Universidad Estatal de Missouri Western. "Él tomará todas las repeticiones que normalmente tomaría. Siempre rotamos esa posición. Dependiendo de lo que suceda en el futuro, quien necesite jugar intervendrá, sabrá lo que está haciendo y estará en buena forma para hacerlo".

Rice se declaró culpable de dos cargos de delito grave de tercer grado por colisión que involucra lesiones corporales graves y carreras en una autopista causando lesiones corporales en el accidente del 30 de marzo de 2024. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, dijeron los fiscales, Rice fue sentenciado a cinco años de libertad condicional diferida y 30 días de cárcel como condición de su libertad condicional.

La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Dallas dijo que Rice, de 25 años, quien tendrá cierta flexibilidad en cuanto a cuándo debe cumplir el tiempo en la cárcel, también fue requerido a pagar a las víctimas por sus gastos médicos de bolsillo, que totalizaron alrededor de 115.000.

Rice conducía un SUV Lamborghini Urus a 119 km/h (191 mph) cuando hizo "múltiples maniobras agresivas alrededor del tráfico" y chocó con otros vehículos, dijeron los fiscales. Después del accidente en la North Central Expressway, dijeron los fiscales, Rice no verificó el bienestar de los ocupantes de los otros vehículos y huyó a pie.

Rice dijo en un comunicado emitido por su abogado que ha tenido muchas noches sin dormir pensando en los daños que causaron sus acciones, y seguirá trabajando dentro de sus posibilidades para asegurarse de que todos los afectados sean compensados.

Tuvo un comienzo espectacular en su segunda temporada en la NFL el año pasado, atrapando 24 pases para 288 yardas y dos touchdowns en sus primeros tres juegos.

Pero en la semana cuatro, después de que Patrick Mahomes lanzó una intercepción, el quarterback accidentalmente se lanzó sobre la pierna de Rice mientras intentaban hacer la tacleada, desgarrando el ligamento colateral lateral de su rodilla. Rice terminó perdiéndose el resto de la temporada, que culminó en una derrota ante Filadelfia en el Super Bowl. Después de pasar la temporada rehabilitando la lesión, Rice pudo participar en el programa de temporada baja de los Chiefs, y Reid dijo que no estaría limitado por la lesión en el campamento de entrenamiento. El martes comienzan las pruebas y reuniones, seguido por el primer entrenamiento completo del equipo el miércoles, cuando se espera que las temperaturas suban de manera importante. "Estaremos atentos", dijo Reid sobre la lesión de rodilla de Rice. "En cuanto a retroceder debido a suspensiones o lo que sea, ya sabes, vamos hacia adelante. Y luego lo monitorearemos en cuanto a la lesión". En otras noticias, Reid dijo que el esquinero Kristian Fulton y el tackle derecho Jawaan Taylor, quienes están lidiando con sus propias lesiones de rodilla, comenzarían la temporada junto al ala cerrada Tre Watson en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse. Fulton firmó un contrato de dos años y US$20 millones para solidificar la secundaria, mientras que se espera que Taylor comience como tackle derecho. Reid también dijo que la selección de primera ronda Josh Simmons, quien se está recuperando de un desgarro del tendón rotuliano en Ohio State, no estaría limitado al inicio del campamento de entrenamiento. Los Chiefs esperan que Simmons pueda demostrar que puede manejar el trabajo en el tackle izquierdo, donde un elenco rotativo de personajes no pudo proteger el lado ciego de Mahomes la temporada pasada. Con Taylor en la lista de inhabilitados, los Chiefs comenzarán con Simmons en el tackle izquierdo y Jaylon Moore, quien firmó un contrato de dos años y US$30 millones en la agencia libre, en el tackle derecho. Es posible que Moore pueda desafiar a Simmons por el puesto titular en el lado izquierdo durante el campamento de entrenamiento en lo que podría ser la mayor batalla de posiciones para los campeones defensores de la AFC. "Evaluamos a estos muchachos todos los días", dijo Reid. "Ya sea un entrenamiento ligero o un día duro, son evaluados y calificados, y así sucesivamente. Veremos cómo se resuelve todo". ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.